Pas moins de 64 blessés suite aux opérations d'abattage des bêtes du sacrifice, ont été pris en charge durant les deux jours de l'Aïd-El-Adha aux services des urgences médicales du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis, a t-on appris dimanche des responsable du Centre Trente un (31) personnes blessées ont été dénombrées durant le premier jour de l’Aïd El-Adha alors que trente trois (33) autres ont été recensées durant le second jour, a précisé à l’APS M. Lazhar Gharbi, le responsable chargé de la gestion du CHU Benbadis.

Les personnes blessées ont été prises en charge au niveau du service des urgences médicales du Centre, a encore souligné la même source. M. Gharbi a affirmé qu’aucun cas n’a nécessité le recourt à des interventions chirurgicales, ajoutant que des équipes pluridisciplinaires composées de médecins, d’infirmiers et des agents paramédicaux ,ont été mobilisées pour assurer l’encadrement et la prise en charge des malades et des victimes enregistrés durant l’Aïd El-Adha.

Il est à noter qu’en vue de sensibiliser les citoyens quant aux risques d’accidents pouvant être enregistrés durant l'Aïd mais aussi à l'effet de réduire le nombre des victimes chaque année, des conseils ont été prodigués par les services de la Protection civile avant l’Aïd.