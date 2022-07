Le service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital Hassiba Ben Bouali de Blida (ex-Ben Boulaid) a été transféré vers l’hôpital Mohamed Yazid (Ex-Ferroudja), suite à l’achèvement des travaux de réaménagement de cet établissement, réalisés pour une enveloppe de près de 150 millions de DA, a-t-on appris, lundi, de la direction de wilaya de la Santé et de la population (DSP).

"Le service de chirurgie pédiatrique a été transféré vers l’hôpital Mohamed Yazid (60 lits)", a indiqué à l’APS, le DSP Ahmed Djemai, signalant le maintien du service des urgences et du service de pédiatrie à l’hôpital Hassiba Ben Bouali (centre-ville de Blida), spécialisé en pédiatrie et gynécologie-obstétrique.

Cette nouvelle structure de santé, équipée pour une enveloppe de 150 millions de DA, compte des services de réanimation et des urgences, des salles pour les interventions chirurgicales, ainsi que cinq laboratoires d’analyses médicales, a-t-il informé.

Ce transfert permettra de réduire la pression subie par l’hôpital Hassiba Ben Bouali, a signalé M.Djemai, qui a souligné la possibilité d’exploitation des espaces libérés, dans l’extension du service de gynécologie-obstétrique, qui fait également l’objet d’une importante pression, en raison de l’accueil de parturientes de plusieurs wilayas voisines.

Par ailleurs et au titre des efforts d'amélioration des prestations sanitaires offertes au citoyen, le même responsable a annoncé la réception de plusieurs nouvelles structures de santé, dont deux polycliniques à Chiffa (à l'Ouest de la wilaya) et Beni Tamou (au Nord), et de deux nouveaux sièges pour les services de cardiologie et d’oto-rhino-laryngologie (ORL), du CHU Frantz Fanon.