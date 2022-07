Environ deux millions d’estivants ont afflué sur les plages de la wilaya de Mostaganem depuis le début de la saison estivale en cours, a-t-on appris lundi dans un communiqué de la Direction de wilaya de la protection civile. Le dispositif de surveillance des plages a enregistré, durant la période allant du 17 juin dernier au 10 juillet en cours, l’affluence de 1,796 million d’estivants sur les 44 plages de la wilaya ouvertes à la baignade pour la saison estivale en cours.

Le nombre d’estivants a commencé à augmenter depuis le début de ce mois, atteignant près d’un million d’estivants au cours des 10 premiers jours de juillet, avec des prévisions tablant sur plusieurs pics de flux dans les prochains jours, selon la même source. Durant cette période (24 jours), le dispositif de surveillance a permis le sauvetage de 735 personnes d'une noyade certaine dans 1.067 interventions et a prodigué les premiers soins sur place à 263 personnes et environ 59 autres personnes ont été acheminées aux centres de santé proches des plages.

Le nombre de noyés sur les pla ges surveillées a atteint jusqu’à ce jour, selon le bilan de la protection civile, neuf noyés dont cinq morts sur la plage de Sidi Medjdoub dans la commune de Mostaganem, deux à la plage Sablettes dans la commune de Mazaghran, un à la plage de Stidia et un à la Mactaa dans la commune de Fornaka. Les services de la protection civile de la wilaya de Mostaganem ont mobilisé 850 surveillants de baignade pour la saison estivale dont 100 agents professionnels qui s'ajoutent à l'équipe de plongeurs spécialisés dans les recherches sous-marines, a ajouté la même source.

Les mêmes services ont mobilisé les unités principales et marines et dix unités secondaires pour couvrir la côte de Mostaganem longue de 124 km, dotées de matériel nécessaire, notamment des engins mobiles tels que 11 ambulances et 11 zodiacs.