La commune d'Oran prévoit une affluence d'environ 3 millions d’estivants de l'intérieur et hors wilaya pendant la saison estivale en cours, a indiqué, lundi, le président de la commission sociale, culturelle, sportive et de la jeunesse de cette collectivité locale.

Abderrahim Belabbes a indiqué, à l’APS, que la bonne promotion pour la ville d'Oran lors des différents événements qu'elle a accueillis récemment, dont la 19ème édition des Jeux méditerranéens, en plus du recul de la pandémie du Covid-19, a permis à la commission sociale, culturelle, sportive et de jeunesse de l'Assemblée populaire communale (APC) d'Oran de revoir les prévisions à la hausse concernant l’affluence des estivants, qui devront atteindre 3 millions de visiteurs.

L’APC d'Oran a concocté, en coordination avec d'autres acteurs de la wilaya, un programme culturel, touristique et économique pour les visiteurs de la ville, comprenant des spectacles artistiques et musicaux, diverses manifestations culturelles et de divertissement et des expositions pour commercialiser les produits de l'artisanat local, selon le même responsable.

Dans ce cadre, M. Belabbes a fait part de l'exploitation d’équipements culturels de la commune ayant fait l’objet d'importants travaux d’aménagement au cours des derniers mois, dans la programmation de différentes activités à l'occasion de la saison estivale, notamment le théâtre de plein air "Hasni Chekroune", l'Institut de musique et la bibliothèque municipale "Bakhti Benaouda", en plus des places publiques.

Il a également annoncé une seconde opération d’aménagement des équipements culturels de la commune, qui concernent, au cours du deuxième trimestre de l'année en cours, trois centres culturels.

Selon le même responsable, l’APC d'Oran a lancé une opération de valorisation de ses biens culturels en augmentant ses droits d'exploitation pour couvrir une partie des frais de fonctionnement et d'entretien, notamment le théâtre de verdure "Hasni Chekroune", qui peut accueillir environ 7.000 spectateurs.

Une délibération a été approuvée pour son exploitation par les opérateurs privés, de manière libre ou en partenariat avec l’APC.

La commune d'Oran dispose de 9 centres culturels, de 6 bibliothèques municipales, d’un institut de musique, ainsi qu'un théâtre de plein air et plusieurs salles de cinéma, dont certaines sont actuellement gérées par l'Office national de la culture et de l'information.