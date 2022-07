Le directeur du Centre national des techniques spatiales (CNTS) d’Arzew (Oran), Habib Mahi a indiqué, lundi à Ain Témouchent, que son instance œuvre à fournir les cartes

fixant les zones menacées des risques d’inondations et de feux de forêts.

Le Dr Mahi a souligné, lors des travaux d’une journée d’étude, que le CNTS d'Arzew (Oran) de l'Agence spatiale algérienne (ASAL) œuvre, à travers plusieurs accords avec les autorités locales et responsables de secteurs intéressés, à fournir des cartes détaillées sur les zones menacées d’inondations et de feux de forêts.

Ces cartes détaillées, confectionnées à partir d'images satellitaires algériennes, servent à éviter des projets d'aménagement au niveau de zones à risque et à élaborer des plans d'intervention, a-t-il expliqué.

Le même responsable a annoncé la création de quatre applications numériques basées sur le Système d'information géographique (SIG) qui permettent de déterminer le parcours des mouvements et de suivre l'évolution des zones d'ombre et la dynamique urbaine intercommunale, en plus d’un système spécial de visites virtuelles à plusieurs sites archéologiques et touristiques.

Pour sa part, l'enseignant-chercheur au CNTS d'Arzew, Kamal Si Youssef a indiqué que ces quatre applications fonctionnent automatiquement et dépendent des données qui leur sont fournies, soulignant que l’opération de localisation est d'une grande importance dans ces applications numériques qui contribuent significativement au suivi du développement des collectivités locales.

Le secrétaire général de la wilaya d'Ain Temouchent, Sami Medjoubi a confirmé, lors de cette rencontre, que l’opération de localisation est une des éléments fondamentaux de l’atelier de modernisation lancé par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour atteindre un système national complémentaire permettant de localiser une position géospatiale et contribuer à faire connaître des territoires, au service du développement local.