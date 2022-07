La célébration de la fête d’Aïd El-Adha a été marquée dans la wilaya d’El-Meghaïer par des actions caritatives et de solidarité consistant en la distribution et le partage des viandes du sacrifice avec les familles démunies et les orphelins.

L’association "Bedret El-Khir" de la wilaya a procédé, à ce titre, à la collecte des viandes sacrificielles chez des bienfaisants et âmes charitables pour être distribuées aux ménages dans le besoin et aux orphelins consacrant ainsi les valeurs de solidarité et de cohésion sociale en cette circonstance religieuse, a indiqué Mabrouk Sahraoui, membre de l'association chargé de la campagne de solidarité.