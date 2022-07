La caravane "El-Hayet" s’est ébranlée dernièrement à destination de la zone pastorale ''d’El-Messeguem" dans la wilaya d’In-Salah pour soutenir les activités d’élevage camelin et prêter main forte à la population nomade, a-t-on appris mardi auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA).

La caravane est composée de cinq camions citernes destinés à l’abreuvage du cheptel, d’un corps médical et vétérinaire pour prodiguer des consultations médicales au profit de la population nomade et procéder au contrôle vétérinaire des bestiaux, a précisé le DSA, Abdelkader Allaoui.

Située à 250 km à l’Est de la commune de Foggaret-Ezzoua, El-Messeguem est la plus vaste zone pastorale du territoire de la wilaya d’In-Salah, avec un riche et varié couvert végétal nourri par les affluents des Oueds d’Ouargla et d’El-Méniâa. Sa richesse animale est dominée par un important effectif camelin.

Bien que cette région renferme sept (7) puits traditionnels, elle demeure, toutefois, en quête d’autres forages susceptibles de satisfaire les besoins en eau pour abreuver l’effectif camelin important en transhumance dans la région, a indiqué le même responsable.

Dans le but de prendre en charge cette pr occupation, les autorités de la wilaya d’In-Salah ont donné leur aval pour la réalisation d’un forage profond, de grands bassins de collecte pour résoudre le problème de la rareté de l’eau, a expliqué M Allaoui.

Le président de l’association d’élevage camelin de la commune de Foggaret Ezzoua, Nâas Bouhas, a fait savoir que la région d’El-Messeguem "est une zone à vocation purement pastorale à qui il appartient de conférer plus d’intérêt pour la préservation de la richesse animale".

Il a, à ce titre, indiqué que la région recense des milliers de camélidés en transhumance à partir des autres wilayas, à l’instar d’Ouargla, Illizi, El-Méniâa et In-Salah, pour atteindre ce territoire de convergence.

Le président des associations agricoles et d’élevage d’In-Salah, Abdallah Mahdjoub, a estimé que la zone d'El-Messeguem offre toutes les conditions naturelles, aires de pacage favorisant la prédilection d’autres richesse faunistiques, dont la gazelle, le mouflon, le fennec, le lièvre et le renard, entre autres espèces.

Il a estimé nécessaire la mobilisation des ressources hydriques "par souci de préserver cette richesse animale nécessaire à la protection de l’écosystème de la région".