La police ougandaise a annoncé avoir arrêté lundi au moins une douzaine de manifestants contre la hausse du coût de la vie à Jinja, dans le sud-est de l'Ouganda.

"Huit des meneurs ont été arrêtés", et "seront inculpés mardi d'incitation à la violence", a précisé le porte-parole de la police, James Mumbi.

Selon des témoins, les manifestants ont brûlé des pneus et bloqué un axe de circulation très fréquenté à Jinja, à environ 80 km à l'est de Kampala, et forcé des automobilistes à se joindre à eux pour exiger du gouvernement qu'il subventionne des produits alimentaires de base.

Les agents ont "dû avoir recours à un usage minimum de la force, avec des gaz lacrymogènes, notamment, pour disperser les manifestants", a assuré M. Mumbi Durement touchée par la pandémie de Covid-19, l'économie de l'Ouganda, pays de 45 millions d'habitants, subit désormais les conséquences du conflit en Ukraine, qui a fait grimper les prix de l'énergie et de l'alimentation dans le monde entier.

Selon les dernières statistiques officielles, le taux d'inflation pour les produits alimentaire atteignait 13,1% sur un an en mai. Le prix de l'essence a lui été multiplié par deux depuis février, et un peu plus dans certaines zones reculées du pays.