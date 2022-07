Les Bourses mondiales se sont repliées lundi, marquées par la crainte de restrictions sanitaires en Chine et des tensions sur le gaz en Europe dans un environnement économique peu lisible avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et les résultats d'entreprises.

Les Bourses européennes ont fini dans le rouge: Paris a perdu 0,61%, Francfort 1,40% et Milan 0,87%. Londres a terminé à l'équilibre. A Wall Street, le Dow Jones a abandonné 0,52%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 2,26%, et l'indice élargi S&P 500 a cédé 1,15%. Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis a prévenu lundi que l'UE allait encore abaisser ses prévisions de croissance pour cette année et l'an prochain tout en relevant celles de l'inflation.

Le géant russe Gazprom a entamé lundi des travaux de maintenance des deux gazoducs Nord Stream 1, qui acheminent une grande quantité de son gaz livré encore à l'Allemagne ainsi qu'à plusieurs autres pays de l'ouest de l'Europe.