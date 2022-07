Les joueurs de la JS Kabylie ont rejoint l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la Restauration (ESHRA) d’Aïn Benian, à l’Ouest d’Alger, hier, pour bien préparer la nouvelle saison 2021-2022, avant de rejoindre la Turquie ou la Tunisie pour un second stage dans une douzaine de jours.

Il faut bien noter que le coach José Riga a effectué avec les joueurs un premier stage à Azzazga avant de se déplacer à Alger pour ce second stage à Aïn Benian.

Les responsables du club ont programmé initialement un stage en Turquie à partir du 25 juillet et ce, jusqu’au 7 Août prochain. Mais, aux dernières nouvelles, ce stage de la Turquie aurait été annulé et pourrait être remplacé par un autre en Tunisie.

La raison de l’annulation de ce stage est le blocage du compte du club à cause des dettes du club.

Et à ce propos, il est très important de signaler que même la participation du club kabyle à la prochaine Ligue des champions africaine en raison justement du manque des finances.

en dehors des dettes avec la Commission des résolutions des litiges, et du Tribunal arbitral du sport (TAS) les responsables de la JSK doivent réunir la somme de 8, 4 milliards de centimes pour l’engagement dans cette coupe africaine des clubs.

Mais à en croire le président de la JSK, Yazid Iarichène vient d’être réconforté par le Ministre de la Jeunesse et des Sports et le nouveau président de la FAF quant au règlement de cette situation financière.

Le président de la JSK a déclaré que « le problème des dettes du club sera réglé. Je remercie le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgag et le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef pour leur aide et compréhension. ».

Le président de la JSK a précisé par la suite que « Ce problème des dettes sera réglé puisqu’on a jusqu’au 15 de ce mois pour y remédier et la JSK participera bien la ligue des champions »a affirmé le premier responsable de la JS Kabylie, Yazid Iarichène.

Sur le terrain, le coach Riga a entamé la séance de de reprise, après l’Aid el adha, avant-hier, au stade Tala Atmane avec la présence de pas moins de 29 joueurs. Cette séance a été consacrée au travail essentiellement physique. Elle a connu d’ailleurs la présence du président Iarichene, du vice-président, Rachid Azouaou et du manager général Farouk Belkadi.

Aux dernières nouvelles et suite à l’annulation du stage de la Turquie, l’équipe effectuera son troisième stage donc en Tunisie.

compte tenu de l’ouverture des frontières entre l’Algérie et la Tunisie çà partir du 15 du mois en cours, les responsables de la JSK ont donc envisagé en collaboration avec le staff technique d’effectuer le troisième stage en Tunisie. Et si cela se confirmerait, la délégation rejoindra donc la Tunisie par route.