Engagée en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), l'USM Alger a repris les entrainements lundi dernier au stade Omar Hammadi de Bologhine, sous la responsabilité du coach principal Jamil Benouahi, au moment où, la direction du club négocie avec son milieu de terrain Koudri et le désormais ex-joueur de l’ES Tunis, Youcef Laouafi.

L’objectif pour le nouvelle saison des Rouge et noir est d’essayer d’arracher le titre de champion d’Algérie et surtout aller le plus loin possible en Coupe de la Confédération africaine de football.

Et dans la perspective d’assurer ce double objectif, les responsables du club, en collaboration avec le staff technique, veulent renforcer l’équipe par des joueurs chevronnés, capable d’encadrer les jeunes afin de contenter les fidèles supporters.

Et justement, les fans des Rouge et noir tablent sur la stabilité du club pour assurer la bonne entente et la bonne cohésion entre l’ensemble des concernés pour atteindre les deux objectifs envisagés.

Pour le moment, les responsables du club sont en train de tenter de régler le problème de leur milieu de terrain Hamza Koudri qui hésite entre changer d’air ou rester dans le club.

Et là, il faut reconnaitre qu’avec un joueur de cette trempe, il faudrait un certain tact de la part des responsables pour le convaincre de poursuivre son aventure avec l’équipe pour réaliser le rêve des fans des Rouge et Noir.

Mais, avant tout, il faut aussi que l’entraineur en chef le Marocain Jamil Benouahi ait donné son accord pour que le joueur puisse remplier pour la prochaine saison 2021-2022.

Il est important de rappeler, tout de même, que Koudri (35 ans) et la direction du club doit se concerter avec le coach pour savoir s’il aura besoin des services de ce joueur chevronné durant la saison 2021-2022 ou non.

Il y a lieu de rappeler que Koudri a été victime l’année dernière d’une rupture des ligaments croisés du genou lors du match USMA-USB avant d’être opéré et n’a donc plus joué aucun match depuis.

Par ailleurs, le coach Benouahi enregistre également la blessure du gardien de but Zemmamouche et qui serait indisponible pour quelques semaines, ratant ainsi la préparation avec ses coéquipiers au cas où il serait maintenu.

Et dans ce poste spécifique, il y a lieu de noter que les responsables des Rouge et Noir ont déjà recruté le gardien Imad Benchlef qui secondera Oussama Benbot.

Quant au cas du joueur de l’ES Tunis, Laouafi, les fans des Rouge et Noir estiment qu’il serait difficile de le recruter lui qui négocie également avec le CR blouizdad. Encore faut-il savoir que son gros salaire exigé pour un éventuel transfert n’incite pas à envisager un tel recrutement.

Enfin, le staff technique de l’USMA attend toujours la venue de l’international burkinabé, Hamed Belem, qui n’a pu rejoindre Alger, faute de billet. Le joueur est donc toujours coincé dans son pays natal en attendant qu’il règle cette situation et rejoindre ses coéquipiers en stage.

Ceci dit, le groupe a donc bien débuté les entrainements avec la présence du staff technique au complet, à savoir : le coach principal Jamil Benouahi, son adjoint, Sofiane Benhelifa, le préparateur physique Kamel Boudjenane et l’entraineur des gardiens de but, Lounès Gaouaoui.

D’autre part, les responsables du club en collaboration avec le staff technique ont programmé un stage d’intersaison en Turquie. La délégation des Rouge et Noir devrait s’envoler vers la Turquie le 25 juillet en cours pour un stage qui s’étalera jusqu’au 7 Août prochain pour bien se préparer pour cette nouvelle saison 2022-2021.