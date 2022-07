La Jamaïque a pris lundi le dernier billet direct de la zone Concacaf (Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes) pour le Mondial-2023 féminin de football, rejoignant ainsi les Etats-Unis, le Canada et le Costa Rica, déjà qualifiés. Les "Reggae Girls" ont validé leur billet pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pays hôtes de la Coupe du monde l'an prochain, en battant largement Haïti (4-0) et assurant ainsi leur place dans le dernier carré du championnat de la Concacaf.

Elles affronteront en demi-finale le Canada, tandis que les Etats-Unis affronteront le Costa Rica dans l'autre demi-finale. Les équipes demi-finalistes sont qualifiées pour le Mondial-2023 et le vainqueur lundi prochain de la finale sera également qualifié pour les Jeux olympiques de Paris dans deux ans.

Un deuxième billet pour les JO-2024 sera attribué au vainqueur d'un barrage organisé entre l'équipe finaliste et la troisième de ce tournoi, organisé depuis la semaine dernière au Mexique.Les Etats-Unis viseront l'an prochain un troisième titre mondial consécutif après ceux de 2015 et 2019.