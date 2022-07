Le président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino, a félicité lundi soir Djahid Abdelouahab Zefizef, suite à son élection jeudi dernier à la tête de la Fédération algérienne de football (Faf), indique l'instance fédérale algérienne sur son site officiel.

Dans une lettre adressée à la Faf, le président de la Fifa "a présenté ses plus chaleureuses et sincères félicitations à M. Zefizef, louant à l’occasion son expérience et ses connaissances qui auront un impact sur le développement du sport-roi en Algérie".

"Dans cette même lettre, Infantino, convaincu du potentiel du football algérien, a indiqué que les portes de l’instance qu’il préside étaient toujours ouvertes pour échanger sur le sport-roi, son développement et ses valeurs", ajoute la même source.

Enfin, le président de la Fifa n’a pas omis de souhaiter bonne chance et plein succès pour tous les défis qui attendent le nouveau président de la Faf et son équipe, tout en espérant le rencontrer bientôt. Zefizef Djahid a été élu nouveau président de la Fédération algérienne de football, lors de l’Assemblée générale élective, tenue jeudi au Centre de conférence du stade 5 juillet (Alger). Il a obtenu 52 voix contre 34 voix pour l'autre candidat, l'ancien international Abdelhakim Serrar, tandis que cinq bulletins sont considérés nuls.

Zefizef succède à Charaf- Eddine Amara qui avait annoncé sa démission le jeudi 31 mars dernier, deux jours après l'élimination de l'équipe nationale en match barrage de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre), au terme de sa double confrontation face au Cameroun (aller : 1-0, retour : 1-2, a.p).