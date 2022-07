Avec les différentes propositions des clubs huppés européens à savoir, entre autres, le Real Madrid et le Paris-Saint-Germain, l’international algérien, Riad Mahrez a préféré la stabilité avec son club actuel, Manchester City.

Pour certains, c’est une surprise dans la mesure où un Real ne se manifeste pas sans objectifs bien déterminés, et surtout un PSG avec son animosité pour les joueurs algériens.

Mais, pour d’autres, ce refus de Mahrez est bien logique dans la mesure où, il ne veut certainement pas changer de « mentalité » et de « style de jeu » surtout en quittant une équipe où son coach Pep Guardiola l’a toujours bien estimé et avec qui, il s’entend si bien, contrairement à ce qui se disait jusque-là.

Et justement, ce choix de rester à Manchester City, montre si besoin est, qu’il n y a point de problème entre le coach et son joueur, maitre du milieu du terrain.

En effet, aux dernières nouvelles, l'attaquant international algérien Riyad Mahrez est plus proche d’une prolongation de son contrat pour deux ans avec le club champion d'Angleterre en titre, Manchester City.

Selon le journal L’Equipe, Riad Mahrez, devrait bien renouveler son contrat avec Manchester City, qui reste valable actuellement jusqu'à l’année prochaine, soit durant l’été 2023.

Mieux encore, le journal français indique que l'ancien Havrais devrait parapher en effet un nouveau bail, d'une durée de deux ans qui le liera aux "Sky Blues" jusqu'en 2025.

Pendant ce temps, et comme à ses habitudes, on ne voit rien venir de la part du joueur concerné qui a donc toujours su se garder d’occuper les devants de la scène, sa faisant plutôt très discret. Il y a lieu de rappeler que Riad Mahrrez est le meilleur buteur de Manchester City en 2021-2022 avec un total de 24 buts marqués en 47 matchs toutes compétitions confondues, le capitaine des Verts pourra former un duo redoutable avec Erling Haaland à la rentrée.

Par ailleurs et sur le plan financier, il est important de noter que Riad Mahrez touche actuellement près de 7,3 millions d'euros par an. Et nul doute donc qu’il devrait conserver le même salaire après son prolongement, lui qu'on considère comme le 8e joueur le mieux payé de l'effectif mancunien. Et à titre illustratif, et selon la presse anglaise, le milieu de terrain international belge, Kevin De Bruyne, touche trois fois plus, avec des émoluments qui sont à hauteur de 23,5 millions d'euros.

Arrivé en 2018 à Manchester City, en provenance de Leicester City, Mahrez avait coûté à l'époque 67 millions d'euros. Depuis, il a pris part à 189 matchs sous la direction du coach Pep Guardiola, signant au passage 63 buts et délivrant 43 passes décisives. Il a aussi enrichi son palmarès avec trois titres de champion d'Angleterre.