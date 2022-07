Le Championnat national 2022 de cyclisme sur route, catégories cadets, juniors,

seniors (messieurs et dames) se déroulera du 20 au 24 juillet courant, à Maghnia, a appris l'APS lundi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAC), coorganisatrice

de l'évènement avec la Ligue locale de cyclisme (LCM).

Les engagements des clubs, pour participer à cet évènement, ont débuté le 8 juillet courant, et "se poursuivront jusqu'au 19 du même mois" a-t-on encore précisé de même source.

L'accueil des différentes délégation se fera le mardi 19 juillet, à partir de 15h00, au niveau de la cité universitaire de Maghnia, où se fera la confirmation des partants, à partir des 18h00, et qui sera suivie de la réunion technique, vers 19h00.

La compétition débutera mercredi (20 juillet), avec le contre-la-montre Individuel des cadets (garçons) et des juniors (dames). "Le premier départ est prévu à 8h00. Les cadets (garçons) et les juniors (dames) concourront sur une distance identique de 15 kilomètres, soit 7,5 Km X2.

Le lendemain jeudi ce sera au tour des juniors (messieurs) et des seniors (messieurs et dames) de faire leur entrée en lice, également au C-L-M Individuel. Le premier départ est prévu à 8h00. Les seniors (dames) et les juniors (messieurs) seront appelées à concourir sur une distance identique de 20 kilomètres (10 Km X 2), alors que les seniors (messieurs) devront effectuer 28 kilomètres (14 km X2).

La journée de vendredi sera marquée par le coup d'envoi des courses en ligne des différentes catégories, à commencer par les cadets (garçons) et les juniors (dames), qui prendront leur départs respectifs à partir de 8h00. Ce sera sur une distance de 75 kilomètres, aussi bien pour les cadets (garçons) et juniors (dames) alors que les juniors (messieurs) et les seniors (dames) concourront samedi, à partir de 8h30, respectivement sur des distances de 75 kilomètres et 130 kilomètres.

Les seniors (messieurs) devront attendre dimanche matin pour effectuer leur entrée en lice dans la course en ligne. Ils devront parcourir une distance de 150 kilomètres. Soit un parcours de 75 kilomètres à effectuer en deux fois.