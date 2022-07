Pour soigner une petite plaie, c'est simple, il faut nettoyer, désinfecter puis protéger. Et bonne nouvelle, désinfectant, aseptisant et cicatrisant se conjuguent aussi au naturel. Découvrez les remèdes naturels pour soigner une plaie.

Ecorchure, coupures cutanées peu profondes et peu étendues sont des plaies que l'on peut soigner soi-même à la maison. Attention néanmoins à être attentif à tout signe infectieux : si c'est rouge, que la plaie devient chaude et douloureuse, on consulte. De même que pour toute plaie importante ou semblant profonde.

Pour les autres, voici des remèdes naturels pour nettoyer la plaie, la désinfecter , la protéger et favoriser la cicatrisation.

Du miel pour panser les écorchures

Misez avant tout sur le miel, si vous en avez, comme c'est vraisemblable, sous la main ou dans votre placard. Le fait est reconnu par de très nombreuses études scientifiques : le miel a un grand pouvoir antibactérien, donc antiseptique ; et, en plus, c'est un excellent cicatrisant . Après avoir bien nettoyé la peau à l'eau et au savon, et rincé, appliquez-en une fine couche et recouvrez d'une compresse. Utilisez un produit de qualité, de préférence bio, en privilégiant un miel de romarin ou de thym, au fort pouvoir antiseptique. Renouvelez durant plusieurs jours.

Utilisé comme pansement, le miel doit être conservé moins de 15 mois, au frais (entre 8 et 14 °C) et hors de la lumière.

Thym, vinaigre... aseptisent les petites plaies

À toujours utiliser, impérativement, après avoir procédé à un soigneux nettoyage de la plaie à l'eau et au savon !

• Une tisane de thym très concentrée, appliquée avec des compresses, est utilisée traditionnellement pour désinfecter et favoriser la cicatrisation sans assécher.

• Le vinaigre (de préférence celui de cidre ) peut, à défaut d'autre chose, aider à désinfecter une petite plaie.

Mais comme il est assez agressif appliqué pur directement et qu'il peut aggraver la réaction inflammatoire (et donc la douleur), il est préférable de le diluer pour moitié dans de l'eau bouillie et refroidie.

Attention !

Toujours vérifier que vous êtes à jour de votre vaccination contre le tétanos car les remèdes de grand-mère ne peuvent rien du tout contre cette maladie infectieuse qui peut être transmise même lors de petites plaies (souillées avec de la terre, piqûres de rosier...).

L'huile de millepertuis cicatrisant

En usage externe, l'huile rouge des fleurs de millepertuis a été utilisée durant des siècles pour son haut pouvoir de cicatrisation. Elle élimine les bactéries, a des vertus anti-inflammatoires, et active la guérison des petites plaies : il suffit d'en imbiber une compresse et de l'appliquer comme un pansement.

Vous pouvez utiliser une huile toute prête (Pranarôm, Florame), ou fabriquer votre huile maison : stockée au frais et à l'abri de la lumière, elle se conserve un an.

• Mettez 1 poignée de fleurs et de boutons floraux de millepertuis séchés (ou le double de fleurs fraîches) dans un bocal et remplissez d'huile d'olive (les fleurs doivent baigner entièrement).

• Exposez le bocal à la lumière (si possible au soleil) pendant 6 semaines et agitez tous les jours.

• L'huile obtenue a une couleur rouge : filtrez-la, les boutons ne servent plus à rien, ils ont transmis leurs principes actifs.

L'eau oxygénée ou l'argile sortent les souillures

Votre enfant hurle, et vous ne parvenez pas à bien retirer les petits débris qui restent incrustés dans la plaie ? Pensez à la bonne vieille eau oxygénée qui a longtemps été la reine des armoires à pharmacie.

Dotée d'un faible pouvoir désinfectant - d'ailleurs, elle n'est plus du tout recommandée comme antiseptique aujourd'hui -, elle a, en revanche, un atout incontestable pour les petites plaies sales : elle mousse au contact du sang et des sérosités de la peau. Cette effervescence due à une libération d'oxygène facilite la sortie des souillures et donc le nettoyage de la plaie. Mais cela n'empêche pas de désinfecter ensuite.

Vous pouvez aussi recourir à l' argile verte. Outre ses propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et cicatrisantes, elle a un pouvoir absorbant et va, elle aussi, aspirer les petites souillures et s'en imprégner. Préparez une pâte lisse mais assez épaisse et appliquez-la - pour que l'argile ne sèche pas, vous pouvez l'humidifier avec un brumisateur d'eau. Renouvelez jusqu'à ce que la petite plaie devienne propre.

Du poivre sur une coupure qui saigne

Les petites coupures nettes et superficielles sur les doigts, avec un couteau par exemple, sont celles qui ont tendance à saigner le plus : dès qu'on arrête la compression, ça recommence illico ! Après avoir nettoyé à l'eau et au savon pour éliminer d'éventuelles bactéries, dégainez le moulin à poivre noir sans hésitation, et broyez sur la coupure. Pas de crainte... Cela ne va pas piquer ou brûler, les substances de cette épice n'irritent que les muqueuses.

Et sur une coupure, c'est radical : divers principes actifs du poivre, dont la pipérine, et son huile essentielle arrêtent très vite le saignement. Qui plus est, le poivre est un bon antiseptique, et la congestion intense qu'il produit au contact de la peau entraînera une cicatrisation plus rapide.