Suite à un coup, les bosses résultent d'une stagnation du sang dans les tissus et d'une réaction inflammatoire. Voici les solutions naturelles pour soigner un hématome.

Le froid limite le gonflement

Pour combattre le gonflement, appliquez le plus tôt possible du froid pendant 15 à 20 minutes : cela limite la réaction inflammatoire. Utilisez une poche de glace (glaçons dans un sac plastique enveloppé d'un linge pour ne pas brûler la peau). À défaut, un sac de légumes congelés, placé aussi dans un tissu, fait l'affaire. En balade, pensez à une canette en alu bien fraîche, ou à tout autre objet glacé : ça rend service !

Quand on a des enfants casse-cou, avoir toujours un pack spécifique de froid prêt à l'emploi dans le congélateur est très pratique.

La pommade de persil fait dégonfler

Vous n'avez pas réagi assez vite avec le froid, et la bosse est bel et bien là. Qu'à cela ne tienne ! Prenez un bouquet de persil, hachez-le, et mélangez à du beurre pour obtenir une sorte de pommade. Appliquez-la sur la bosse assez longtemps (dans l'idéal, pendant une heure) : l' huile essentielle de persil entraîne la constriction des vaisseaux, ce qui relance la circulation du sang localement, donc combat sa stagnation au même endroit.