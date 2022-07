Le secteur de l'éducation sera renforcé dans la wilaya d'El Bayadh par la réception de 14 établissements scolaires lors de la prochaine rentrée, a-t-on appris de la direction de l'Education.

Il s'agit de cinq groupes scolaires dont trois prévus au chef-lieu de wilaya, d'une école primaire dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh et d'une autre dans la commune de Bougtob, de quatre CEM répartis sur la nouvelle ville d’El Bayadh, le village de Menidjel dans la commune de Ghassoul et les communes de Bougtob et Stitene, en plus de cinq lycées dans les communes de Chellala, El Bnoud, Boussemghoun et El Bayadh, au niveau du nouveau pôle urbain et à la cité des 440 logements, a-t-on précisé.

La même source a indiqué que ces structures scolaires dont le secteur sera doté fourniront plus de 6.000 nouvelles places pédagogiques.

Concernant la restauration scolaire, les travaux sont en cours pour la réalisation de deux cantines à la nouvelle école de Chellala et à la nouvelle école primaire de Brizina qui fourniront un total de 400 repas/jour, outre la réception prévue d’un internat à Kerakda d'une capacité d’accueil de 100 lits.

Le cycle moyen sera également renforcé par la réception de quatre demi pensionnats dans les communes d'El-Bayadh, El Khaither, Sidi Taifour et Bougtob qui fourniront en moyenne 200 repas/jour pour chaque établissement, en plus du lancement de la réalisation de deux internats au profit des élèves du moyen à El Khaither et Kerakda, en attendant le lancement de la réalisation de quatre annexes dans l'enseignement moyen à travers les villages Boughrara dans la commune de Cheiguig, El Hawdh dans la commune d’El Bayadh, El Ain Djedida dans la commune de Sidi Amar et à la cité d’habitat "Arbouat Fougani" dans la commune d'Arbouat.

Par ailleurs, le secteur de l'éducation a prévu, en coordination avec le secteur de la santé, la réalisation de six unités de détection et de suivi au profit du cycle secondaire dont quatre à El Khaither, Labiodh Sidi Cheikh et deux au chef-lieu de wilaya, et deux autres dans le cycle moyen qui s’ajoutent aux 13 UDS en service actuellement et un centre de médecine du travail.

En outre, 22 écoles primaires situées en zones déshéritées et dépourvues du réseau du gaz de ville ont été équipées en gaz propane en vue de garantir le chauffage dans les établissements scolaires.

Le secteur de l’éducation dans la wilaya d’El Bayadh dispose actuellement de 232 établissements scolaires dans différents paliers.