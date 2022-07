Des habitants de 67 zones d’ombre réparties sur diverses communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont bénéficié des bienfaits des énergies électrique et gazière depuis l’année 2019, a-t-on appris auprès de la direction de l’Energie. L’ensemble de ces opérations représente 54 projets de raccordement au réseau d’électricité et 13 autres au réseau gazier, a fait savoir Ouarda Abbabsa, cadre au sein de cette direction.

Elle a souligné que le nombre global de ces opérations ayant été inscrites en faveur de différentes zones d’ombre a atteint 98 projets.

Aussi, pas moins de 31 opérations similaires sont en voie de concrétisation à travers plusieurs communes, a ajouté Mme Abbabsa, précisant que les taux d’avancement de ces projets sont évalués entre 40 et 75 %.

Pour rappel, les projets portant raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz naturel au bénéfice des zones d’ombre sont financés dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, le budget de wilaya, du Programme quinquennal (2010-2014 ) et celui complémentaire spécial "Zones d’ombre".