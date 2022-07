L’Ambassade d’Algérie à Londres a organisé, jeudi, une réception à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l’Indépendance.

Une rencontre rehaussée par la présence de nombreux invités de marque dont le ministre d’Etat aux Affaires Etrangères, Lord Ahmad of Wimbledon, le Représentant personnel du premier ministre Lord Richard Risby, le Marshall de la Reine Elizabeth II, le Secrétaire General de l’Organisation Maritime Internationale, M. Kitak Lim, des députés des différents partis et des représentants du Corps diplomatique.

Les deux représentants du gouvernement britannique ont, malgré la crise politique qui a culminé hier avec la démission de M. Boris Johnson du leadership du parti Conservateur, tenu à assister pour présenter leurs félicitations et réaffirmer la volonté du Royaume-Uni de porter la coopération avec l’Algérie au plus haut niveau.

Lord Ahmad Tariq of Wimbledon, qui revient d’une visite à Alger, a, d’abord, transmis les félicitations de la Ministre des Affaires Etrangères, Mme Elizabeth Truss, avant de plaider en faveur d’un élargissement des domaines de coopération, citant le commerce, l’éducation, le changement climatique et le tourisme parmi les priorités.

Pour le Ministre d’Etat, ce 60ème anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie, mais aussi de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, « est une occasion heureuse pour renouveler l’engagement de consolider et d’approfondir davantage les liens bilatéraux ».

Lord Ahmad est revenu sur son séjour à Alger et sur « la chaleur de l’accueil » et ses discussions « fructueuses » avec, notamment, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, se disant, par ailleurs, privilégié d’avoir accompli une prière dans la Grande mosquée. «Un joyau architectural qui combine l’histoire, la diversité et la modernité », a-t-il dit.

Le membre du gouvernement britannique a, enfin, rappelé, en évoquant l’échange de messages entre le Président Tebboune et la Reine Elizabeth II, à l’occasion du jubilée de platine, que c’est une autre Elisabeth, la première du nom, qui a nommé en 1580, le premier consul anglais à Alger en la personne de M. John Tipton.

Le Représentant du Premier ministre pour le partenariat économique avec l’Algérie, Lord Richard Risby, de son côté, s’est dit satisfait de l’évolution constante des relations avec l’Algérie « qui est devenue mon second pays, après 10 ans dans le poste que j’occupe.» Lord Risby a affirmé que «d’un point de vue commercial, il est très réjouissant de constater une poussée remarquable dans les échanges qui ont enregistré une hausse de 84,5% par rapport à l’année précédente» et de voir «la bonne tenue des compagnies britanniques engagées en Algérie, comme le Groupe Astrazeneca, en termes de création d’emplois et d’investissement».

Pour le Représentant du premier ministre, il est important, «dans ces temps incertains, de compter sur des pays comme l’Algérie qui a fourni, sans aucun problème et pendant 50 ans du GNL au Royaume-Uni».

Lord Risby a indiqué que le gouvernement de son pays « applaudissait les efforts de l’Algérie pour alléger la crise énergétique mondiale » et « les réformes du Président Tebboune pour promouvoir l’attractivité de l’Algérie », soulignant l’adoption d’une nouvelle loi relative à l’investissement.

«Le Royaume-Uni est prêt à devenir un enthousiaste partenaire économique de l’Algérie», a dit Lord Risby, en rappelant la signature récente d’un partenariat dans le domaine des technologies de l’éducation et en se réjouissant de «l’engouement des Algériens pour la langue anglaise».

L’Ambassadeur d’Algérie, M. Lounès Magramane, remerciant tous ceux qui sont venus partager la joie des Algériens, a souligné que cet anniversaire, vu de Londres, revêt une double signification.

«D’un côté, il symbolise le recouvrement de notre souveraineté nationale et, de l’autre, marque les 60 ans de relations diplomatiques avec le Royaume-Uni».

A ce sujet, M. Magramane a exprimé sa satisfaction quant à «l’excellence des relations entre les deux pays» et a rappelé le message de félicitations du Président Tebboune à la Reine Elizabeth II à l’occasion de son jubilée de platine, dans lequel le Chef de l’Etat «a réaffirmé la détermination à aller de l’avant avec le Royaume-Uni dans l’approfondissement des relations bilatérales».

L’Ambassadeur a indiqué que les deux pays «travaillent en étroite collaboration pour promouvoir les valeurs communes de paix, de démocratie, de justice et de sécurité et pour consacrer la culture du dialogue et de coopération entre les deux peuples».

La réception a, enfin, été une occasion pour des rencontres conviviales entre les invités étrangers et les membres de la communauté nationale dont des journalistes, des chercheurs et des figures du monde la culture autour de savoureux mets de la cuisine algérienne.