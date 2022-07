L'ambassade d'Algérie à Islamabad a organisé, à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, une cérémonie en l'honneur de la communauté algérienne établie au Pakistan.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, l'ambassadeur d'Algérie à Islamabad, Brahim Remani a mis en avant "l'importance et les dimensions de cet événement historique, passant en revue les grands axes stratégiques de la nouvelle Algérie, aux plans interne et externe, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, depuis 2019".

Rappelant "les bonnes relations historiques liant l'Algérie et le Pakistan, un des premiers pays à soutenir notre glorieuse révolution, à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en 1958 et à tisser des liens diplomatiques avec notre pays en octobre 1963", le diplomate algérien a indiqué que les deux pays frères "célèbreront, l'année prochaine, le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques prometteuses avec davantage de coopération fructueuse et de progrès".

De surcroît, M. Remani a publié un article de presse intitulé "L'Algérie, une histoire glorieuse et une nouvelle ère" en anglais, dans le quotidien "Pakistan Observer" et en ourdou dans un quotidien local "Khabarine", dans lequel il a mis en valeur "les atouts économiques de l'Algérie, son importance géostratégique, ainsi que les orientations politiques sur le plan interne, en matière de développement inclusif, et sur le plan extérieur, en termes d'élargissement et d'établissement de liens d'amitié, de coopération et de partenariat avec différents pays".