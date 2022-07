L'ambassade d'Algérie à Mascate (Sultanat d'Oman) a célébré le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale en présence de membres de la communauté algérienne et avec la participation des frères omanais, a indiqué un communiqué de l'ambassade.

L'ambassadeur d'Algérie à Mascate, Filali Ghouini, a présidé une cérémonie organisée au siège de l'ambassade à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, ainsi qu'une réception à laquelle ont assisté une délégation du ministère omanais des Affaires étrangères et les représentants du corps diplomatique accrédité au Sultanat, a précisé le communiqué dont l'APS a obtenu une copie.

A cette occasion, un hommage a été rendu à la martyre palestinienne, Shireen Abu Aqleh, une conférence sur "L'imprescriptibilité des crimes coloniaux" et une autre sur "Le diptyque Histoire-Jeunesse à l'occasion de la fête de l'indépendance" ont été animées et un film sur le parcours héroïque du colonel Lotfi a été projeté.

"L'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet, a couronné la lutte acharnée et les immenses sacrifices d'un peuple qui s'est soulevé contre l'occupation et qui a refusé de se soumettre à l'occupant, arrachant sa liberté au prix de millions de chouhada", a déclaré M. Ghouini lors de la cérémonie, soulignant que la Révolution algérienne avait "inspiré de nombreux mouvements de libération à travers le monde".

Et d'ajouter que la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie cette année "renforcera l'attachement des Algériens et des Algériennes à la mémoire nationale, à travers les importantes activités prévues à tous les niveaux et concernant tous les pans de la société, et consolidera le lien entre les générations de l'indépendance et l'honorable histoire de leur patrie pour qu'elles demeurent fidèles au message des chouhada".

Le diplomate algérien a, par ailleurs, affirmé que "les relations omano-algériennes, régies par des accords et des traités de coopération, reflètent les liens de fraternité qui unissent les dirigeants des deux pays".