Le mouvement associatif dans la wilaya de Constantine s’est impliqué, à l’occasion de la fête de l’Aid El Adha, dans l'organisation des initiatives caritatives, dans le but de promouvoir l’acte de solidarité avec des familles démunies.

Ces actions de solidarité ont consisté en particulier en la collecte de têtes de mouton eu bénéficie de familles nécessiteuses, par diverses associations locales où environs 875 têtes ont été distribuées et cela, en dépit des prix élevés cette année, ont indiqué dimanche à l’APS des présidents d'associations.

L'antenne de wilaya de l'association nationale El Islah Oua El Irchad a contribué par l’attribution de 486 moutons parmi le nombre global, a précisé le président de la commission des affaires sociales de cette association, Mohamed Lekhal.

Le bureau local de l’association nationale "Kafil El Yatim" a collecté et distribué, en cette occasion, 289 moutons à travers différentes communes de la wilaya notamment en zones d’ombre, à l’instar des mechtas de Khoubana et de Beni Yaâgoub de la commune d’Ibn Badis et celles de Kesar Naâdja et de Zehana dans la commune de Zighoud Youcef, a souligné son président Kamal Boussalem.

L’antenne locale de l’association nationale "Nas El Khir" a participé, de son coté, par la répartition de 34 têtes ovines au profit de familles dans le besoin, alors que 29 autres ont été attribuées par l’association locale "Ahl El Bir Oua El Ihsan".

Cette action de solidarité, lancée la veille de l'Aïd El Adha, a fait également le bonheur de 14 autres familles qui ont bénéficié de dons de bienfaiteurs (moutons), à l'initiative d’un groupe de bénévoles "Sonaâ Esaâda" de la commune d’El Khroub, a confié, de son côté, son président Lotfi Ghenay.

Selon lui, les moutons ont été acquis à des "prix préférentiels auprès de certains éleveurs depuis quelques semaines".

"Notre objectif est d’aider les familles les plus défavorisées tout en accordant une priorité aux veuves et autres orphelins", a-t-il indiqué.

Les associations "El Oualed Essalah" et "El Yad El Mebsouta", ont distribué, pour leur part, un total de 21 moutons.

Ces initiatives interviennent, selon des membres de ces associations, dans le cadre d'un programme de solidarité mis en place par le mouvement associatif, à l'occasion de cette fête religieuse.

Ces actions caritatives, qui traduisent l'esprit de solidarité envers les franges sociales défav orisées, ont aussi porté sur la distribution de 84 tenues de l’Aid au profit d'enfants issus de familles nécessiteuses de diverses communes de cette wilaya, a ajouté M. Boussalem.

Par ailleurs, et dans le cadre de la préservation de l’environnement durant cette fête religieuse, pas moins de 800 sacs de collecte d’ordures ménagères ont été distribués par l’association de la protection de la nature et de l’environnement (APNE) à travers différents quartiers de la wilaya, a révélé son président, Abdelmadjid Sebih, notant que les cités El Mouna, Ziadiya, les frères Abbas, El Guemmas, muriers au chef- lieu de wilaya, en plus des villes Massinissa et Ali Mendjeli , figurent parmi les sites urbains ciblés.

Dans ce même sillage, des actions de sensibilisation et de vulgarisation sur la nécessité de nettoiement des sites urbains et le respect des horaires de ramassage des déchets et des peaux de moutons ont été retenues par le programme établi.