Le secteur de la solidarité nationale œuvre pour transmettre le message des moudjahidine et des Chouhada aux générations montantes, a affirmé dimanche de Khenchela la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou.

"Le secteur de la solidarité nationale œuvre, par le biais des établissements qui en dépendent, pour préserver la communication entre les générations en transmettant le message de la génération de novembre 1954 aux générations de l’indépendance", a affirmé la ministre lors de sa visite au monument commémoratif dédié au Chahid Ali Souaï, sis au siège du commandement de la wilaya-1 historique dans la commune de Lamsara (100 km au Sud de Khenchela).

Mme Krikou a, à l'occasion, pris part à une cérémonie de solidarité tenue à l’occasion de l’Aïd El Adha et du soixantenaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse à l’intention des enfants de l’établissement de l’enfance assistée "Chahid Merrah Benbelgacem" d’El Hamma, des pensionnaires du foy er pour personnes âgées "Chahid Benamara El Ayach"de Khenchela et de moudjahidate.

Le message des Chouhada et des moudjahidine, a-t-elle souligné, "est chargé de sens et d’émotion et l’on doit le préserver car c’est un legs empreint d'honnêteté et de loyauté qu’il faut transmettre aujourd’hui à nos enfants.

La génération de l’indépendance a l’obligation de le préserver".

La ministre s’est dite "fière de visiter le siège du commandement de la Wilaya I historique à Lamsara et de partager la joie de l’indépendance avec des moudjahidate, des moudjahidine et des enfants de divers établissements relevant du secteur de la solidarité nationale.

Elle a exhorté les enfants d'être "les meilleurs héritiers des meilleurs aïeuls pour la préservation du lien entre les générations".

Mme Krikou a suivi auparavant un exposé sur le projet de réhabilitation du monument historique du Chahid Ali Souaï, dans la commune de Lamsara, inscrit au titre du programme complémentaire de développement de la wilaya de Khenchela et dont les travaux ont démarré dernièrement.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a rendu visite samedi soir, au niveau de l’aéroport Mohamed-Boudiaf de Constantine, aux femmes travaillant à la compagnie Air Algérie, dont notamment les hôtesses de l’air, avant de présider une cérémonie en l’honneur des femmes fonctionnaires des Douanes algériennes et de la Sûreté nationale assurant des permanences durant la fête de l’Aïd El Adha.