Une unité de tri sélectif des déchets est entrée en service au niveau du Centre d’enfouissement technique intercommunal de Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris auprès de la Direction locale de l’environnement.

La même source a expliqué que la nouvelle unité, dotée de moyens modernes, a été lancée pour prendre en charge le tri sélectif des déchets des communes destinés au Centre d'enfouissement technique de Sidi Bel-Abbes.

Le nouveau Centre, dont le coût de réalisation est estimé à 300 millions de dinars, permettra de réduire le volume des déchets destinés au tranchée, de prolonger la durée de son exploitation et d'augmenter ses revenus dans le cadre de l'économie de recyclage, a-t-on ajouté.

La même source a indiqué que l'unité technique de tri des déchets est le fruit d'un partenariat Algéro-belge dans le cadre de l'appui à la gestion intégrée des déchets, rappelant que cette installation environnementale a été renforcée par une unité de compostage d'un coût de 200 millions DA.

Le Centre d’enfouissement technique de Sidi Bel-Abbes comprend également une station d'épuration et de traitement des lixiviats des déchets, qui entrera en service en septembre prochain.

Afin de valoriser les efforts déployés par le secteur de l'environnement et d'accompagner ces projets bénéfiques pour l'environnement, des campagnes d'information et de sensibilisation se poursuivent au profit de la population, dans le cadre de la généralisation du tri sélectif des déchets des cités d’habitation, parallèlement au renforcement de la coopération et de la coordination avec les communes.