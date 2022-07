Le Mouloudia d’Alger, a repris les entrainements, hier après –midi, au niveau de l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de restauration d’Alger (ESHRA) d’Aïn Benian, dans la perspective de préparer la nouvelle saison 2021-2022.

Mais, si le recrutement des joueurs s’est effectué jusque-là, sas problème, il reste l’engagement d’un coach principal pour l’équipe.

Le responsables du club et à leur tête, le président Hakim Hadj Redjem n’ont pas encore tranché sur le profil du nouveau coach en dépit du fait qu’ils ont sur leur bureau plusieurs CV pour la désignation d’un responsable du staff technique.

Il est utile de rappeler d’emblée que l’équipe a vécu et connu beaucoup de problèmes la saison passée, surtout avec l’instabilité au sein de la direction et la problématique des finances, en dépit du fait que la Sonatrach et le principal pourvoyeur de fonds.

Avec les restrictions budgétaires et les répercussions de la pandémie du coronavirus, les joueurs et staffs de l’équipe, ont, tout de même, terminé la saison à la 7ème place du classement général avec un total de 57 points.

Cette septième place n’a pas été acceptée par les fans des Vert et Rouge qui estiment que l’effectif et l’encadrement de l’équipe pouvait réaliser meilleure performance. Les fans du Mouloudia d’Alger n’ont, surtout pas apprécié le fait que leur équipe n’a pu terminer à l’une des places permettant à l’équipe de disputer une compétition continentale.

Depuis, les choses se sont arrangés et l’équipe connait une certaine stabilité sous la direction du président Hakim Hadj Redjem.

Huit joueurs déjà engagés

En bon gestionnaire, le président Redjem refuse désormais, toute lapidation des finances, et dépenses excessives. Ce qui explique bien, pourquoi le recrutement des nouveaux joueurs, au nombre de huit (8), jusqu’à hier, n’a pas couté aussi cher que les années précédentes.

Tout est donc fait selon le contrat programme, indique-t-on du côté de la direction de l’équipe.

Et justement, à propos du volet recrutement des joueurs, les responsables des Vert et Rouge ont déjà engagé pas moins de huit (8) nouveaux joueurs. Il s’agit de Boutrif, Dahamni, Debbih, Ferhani, Hamoudi, Masmoudi, Mbaoma et Oukil.

Ironie du sort, et contrairement aux clubs bien professionnels, on recrute d’abord un coach principal avec l’ensemble de son staff puis c’est à lui de s’entendre avec les autres responsables concernés pour le recrutement des joueurs.

Bouziane prépare le groupe

Au Mouloudia d’Alger, et faute de ne pas avoir choisi un coach que les fans de l’équipe veulent de « niveau mondial », et pour ne point rater le début de la saison, c’est le nouveau préparateur physique, l’émigré algérien Cheikh Bouziane, natif de Relizane, assure les premières séances d’entrainements.

Il est utile, de rappeler, au passage, que le spécialiste du côté physique, a exercé récemment au sein du club égyptien Zamalek avec lequel il avait remporté le championnat égyptien lors de la saison 2018-2019.

Encore faut-il aussi noter que Cheikh Bouziane a remplacé Hatem Boulila à ce poste. Sur terrain donc, et pour préparer la nouvelle saison 2021-2022, Bouziane a assuré la première séance d’entrainement avec l’ensemble des joueurs à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de restauration d’Alger (ESHRA) d’Aïn Benian. Là, il y a lieu de faire remarquer que pour le moment l’équipe est sans entraineur principal depuis que la direction du club dirigée par le président Hadj Redjem n’a pas renouvelé le contrat de l’entraineur Tunisien, Khaled Benyahia.

Et jusqu’à hier, et aux dernières nouvelles, les responsables du Mouloudia d’Alger, sous la responsabilité de Hadj Redjem, sont en train d’étudier les CV de quelques entraineurs proposés. Cela se passe au moment où, dans les milieux du MCA, on parle évoque déjà plusieurs noms de techniciens qui pourront encadrer le staff au complet des Vert et Rouge. Il s’agit des trois entraineurs Français, Patrice Beaumelle, Pascal Dupraz et Laurent Banide. Ceci, sans oublier le dernier annoncé à savoir le Tunisiens Lassâd Chebbi drive l’équipe tunisienne de l‘ES Sahel depuis mars dernier.

Et dans ce même ordre d’idée, le club a publié un communiqué dans lequel il a bien annoncé le début de la préparation de l’équipe hier, au niveau de l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de restauration d’Alger (ESHRA) d’Aïn Benian, sans coach principal.

La direction du club a même précisé qu’elle est toujours en phase d’étudier les profils de plusieurs entraineurs.

Les fans du Mouloudia d’Alger espèrent que le choix serait fait dans le plus bref délai pur que les joueurs et le staff se familiarisent alors qu’on e trouve à cinq semaines environ du coup d’envoi du championnat de Ligue 1 de football (saison 2022-2023).