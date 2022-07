Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, et le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, en visite à Bangkok, ont signé ce dimanche deux accords visant à consolider la coopération pour faire face aux défis bilatéraux, régionaux et internationaux.

Le protocole d'accord sur la promotion de la résilience des chaînes d'approvisionnement permet aux deux parties de renforcer le partage d'informations et les consultations en vue de réduire les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement, de minimiser les perturbations au niveau de la production et du transport, ainsi que d'assurer l'accessibilité des deux pays et du marché international aux biens essentiels.

L'autre accord concerne la coopération sur les énergies renouvelables, y compris la promotion de technologies propres et renouvelables telles que les véhicules électriques et la technologie de captage du carbone. M. Blinken s'est rendu à Bangkok après avoir pris part à la Réunion des ministres des Affaires étrangères du Groupe des 20 (G20) à Bali, en Indonésie.