Le milieu franco-algérien Yacine Adli a exprimé son bonheur de découvrir un club aussi prestigieux que celui de l’AC Milan.

Les Girondins de Bordeaux bataillent actuellement pour survivre. Des tourments dont Yacine Adli, leur ancien cadre, est aujourd’hui très loin. Le milieu de terrain a rejoint son nouveau club de l’AC Milan.

Dans un entretien accordé au média du club, Adli a fait part de ses sentiments qu’il ressent en faisant partie des septuples champions d’Europe. « C’est un grand honneur de faire partie du meilleur club au monde. Je suis arrivé dans un club complètement différent avec un groupe de joueurs fantastiques. Maintenant. Je dois m'habituer et être prêt à aider l'entraîneur et l'équipe et gagner une place dans l'équipe première. »

Pour son adaptation, Adli peut compter sur la présence de plusieurs de ses compatriotes. Il en connait même deux personnellement. "J'étais à l'académie du PSG avec Ballò-Tourè et Maignan, a-t-il rappelé. Mike est un peu plus âgé que moi donc je l'ai vu jouer pendant longtemps, surtout quand j'étais plus jeune. J'ai plutôt joué quelques instants avec Fodè donc là nous nous connaissons déjà un peu mais ici nous pouvons apprendre à nous connaître encore mieux. C'est un endroit merveilleux pour jouer avec d'autres garçons parisiens".

En Italie, on a osé comparer Adli à Zinédine Zidane, qui était aussi arrivé en Serie A en provenance de Bordeaux.