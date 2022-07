L'attaquant international algérien, Youcef Belaili, a été l’un des joueurs internationaux algériens les plus convoités par les recruteurs durant ce mercato d’été au point où, du côté des supporters de son club français, Brest se sont bien inquiétés.

L’international algérien avait signé un contrat de six mois avec option au mois de janvier dernier avec les responsables brestois.

D’ailleurs, même en étant au sein du club et à la vue de ses belles prestations les unes que les autres aussi bien avec les Verts qu’avec son club, des propositions lui parviennent avec son père qui est en même temps son propre manager, pour un éventuel transfert.

A ce moment-là, on parlait d’un nouveau contrat qui attendrait Youcef Belaili en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis ou en Espagne voire l’Allemagne.

Il est vrai que voir jouer Belaili est un véritable régal pour les yeux : dribbles de génie, passes décisives millimétrés alors qu’il en est censé en recevoir et surtout buteur racé.

Et il se trouve que c’est ces belles prestations et sa maitrise technique, balle au pied, sans parler de ses tris instantanés qui souvent font la différence sur les terrains, Youcef Belaili est donc bien convoité par des clubs huppés européens. Et ce n’est donc qu’une reconnaissance de ses talents d’attaquant qu’il faudrait surveiller constamment.

D’ailleurs, on a bien remarqué que ses différentes prestations lors de la seconde moitié de la dernière saison de football 2021-2022 ont bien boosté sa notoriété au point où la direction du club lui a proposé une nouvelle offre pour renouveler son contrat.

Il est important de rappeler que depuis son arrivée libre fin janvier du Qatar FC, le milieu offensif algérien a fait 13 apparitions et inscrit 3 buts sous les couleurs brestoises.

Pour lui permettre de bien récupérer après une saison harassante et surtout fatigante sur le plan physique, ses responsables du club Brestois, Belaili l’ont bien autorisé à prolonger ses vacances, avant de regagner la Bretagne, il y a quelques jours seulement.

D’ailleurs, Youcef Belaili a rejoint ses coéquipiers avant-hier, dimanche 10 juillet, pour suivre avec eux leur stage à Dinard qui a débuté justement hier.

Lors de son arrivée à Brest, et après avoir renouvelé son contrat, le site du club a annoncé dans un communiqué que « Youcef Belaili jusqu’en juin 2023 ! ». Ce qui veut dire qu’il a renouvelé officiellement son contrat jusqu’en juin de l’année prochaine. Le communiqué du club précise que « Youcef Belaïli rempile une saison de plus avec le Stade Brestois ! L’international algérien, arrivé fin janvier, a su s’adapter au fil des matches et monter en puissance jusqu’à la fin de saison ! Youcef a rejoint ses coéquipiers aujourd’hui à Dinard pour le stage qui débutera demain. Bon retour parmi nous Youcef ! », a conclu le communiqué du club brestois sur le sujet.

Et c’est enfin ce qui explique d’ailleurs que Belaili pourquoi Belaili est soumis à un travail spécifique afin de rattraper le retard physique qu’il accuse par rapport à ses coéquipiers.