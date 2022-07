Le groupe Rogers, leader canadien des télécommunications, était affecté vendredi par une panne qui touchait notamment des institutions financières, des appels d'urgence et des commerces à travers le pays.

"Nous connaissons actuellement une panne sur nos réseaux filaire et sans-fil, et nos équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour rétablir les services le plus rapidement possible", a déclaré le groupe dans un communiqué. NetBlocks, un site basé à Londres qui surveille les blocages sur internet à travers le monde, a indiqué qu'un utilisateur sur quatre n'avait plus accès à internet.

Rogers est le plus important fournisseur de services mobiles au Canada, avec 11 millions d'abonnés mobiles et près de trois millions d'abonnés à internet, selon son dernier rapport annuel. La cause de la panne n'était pas connue.