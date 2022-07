La sélection algérienne (seniors/messieurs) de rugby a décroché la 3e place au classement final de la Coupe d'Afrique des nation 2022, devant se clôturer ce dimanche soir dans le Sud de la France, après sa victoire (20-12) contre le Zimbabwe, dans la petite finale, disputée au stade Maurice-David d'Aix-en-Provence.

Les choses avaient pourtant mal démarré pour les " 2 Lions", qui étaient menés (9-8) à la fin de la première mi-temps, mais ils se sont très bien ressaisis après la pause, et ont réussi une excellente seconde manche, pendant laquelle ils ont inscrit douze points supplémentaires, renversant ainsi leur adversaire, qui de son côté n'a pu rajouter qu'une seule pénalité (ndlr, 3 pts).

La petite finale Algérie-Zimbabwe a été précédée de deux autres matchs de classement (5e-8e places). L'Ouganda a dominé la Côte d'Ivoire (18-17) dans le duel pour la 7e place, alors que le Sénégal a surclassé le Burkina Faso (44-30) dans la lutte pour la 5e place.

La finale du tournoi opposera la Namibie au Kenya, ce dimanche soir, également au stade d'Aix-en-Provence. Outre le titre continental, le vainqueur de cette confrontation sera qualifié pour le prochain Mondial de rugby, prévu du 8 septembre au 21 octobre 2023, en France.

En effet, cette Coupe d'Afrique des nations était une épreuve qualificative pour le prochain Mondial, où le vainqueur figurera dans la poule "A", en compagnie de la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, de la France, pays-hôte, de l'Italie et de l'Uruguay.

De son côté, le finaliste malheureux n'aura pas tout perdu, puisqu'il lui restera une dernière chance de se qualifier au Mondial. Ce sera via un tournoi de repêchage, prévu au mois de novembre prochain, et qui réunira trois autres équipes, en l'occurrence : le Portugal, ainsi que le finaliste du barrage "Amériques 2" (Chili ou Etats-Unis), et celui du barrage Asie/Pacifique (Tonga, Corée du Sud ou Hong Kong). Le gagnant de ce repêchage rejoindra la poule "C" du Mondial-2023, aux côtés du Pays de Galles, de l'Australie, des Fidji et de la Géorgie.