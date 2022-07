Si un séjour en bord de mer est conseillé pour traiter le psoriasis, en revanche le soleil est à éviter en cas d'acné. Avant de partir en vacances, faites le point sur les bienfaits et méfaits du soleil sur les divers problèmes de peau.

Psoriasis : au soleil sans complexe

Le psoriasis se caractérise par des plaques rouges couvertes de squames blanches, aux contours arrondis et légèrement en relief par rapport à la peau saine. Ces plaques de taille variable, qui provoquent parfois des démangeaisons, se situent surtout aux coudes, aux genoux, sur le cuir chevelu et dans la région lombaire. Toutefois, d'autres zones du corps peuvent être atteintes : plis, visage, mains... L'éruption résulte d' un renouvellement trop rapide de l'épiderme, qui passe de vingt-huit jours à sept jours environ, ce qui entraîne une augmentation du nombre de cellules cutanées. A ce processus s'associe une réaction inflammatoire, d'où les plaques rouges.

Le psoriasis évolue par poussées imprévisibles. Pour l'instant, on ne sait pas guérir cette affection chronique. Les traitements proposés visent donc à atténuer ou à faire disparaître les lésions et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes.

le psoriasis en été

L'été, les personnes atteintes de psoriasis ont tout intérêt à s'exposer, sans complexes. Les séjours au bord de la mer sont d'ailleurs recommandés. Mais s'il est normal de profiter de l'action bénéfique des ultraviolets mieux vaut se protéger des coups de soleil avec une crème solailre à indice élevé car les brûlures du soleil sont susceptibles de déclencher de nouvelles plaques.

Attention quand même car une peau atteinte de psoriasis est souvent sèche et très sensible aux agressions extérieures. Pour éviter qu'elle ne devienne rêche et crevassée, il est indispensable, lorsque vous revenez de la plage, d'utiliser un savon doux pour la douche et de protéger systématiquement votre peau avec une crème hydratante, même s'il fait chaud.

Acné : un peu de soleil mais pas trop

Les médecins disposent d'un vaste arsenal thérapeutique pour soigner l'acné. Cependant, certains de ces médicaments entraînent des réactions de photosensibilisation et sont à proscrire en période estivale. Avant de partir en vacances, demandez conseil à votre médecin, qui modifiera votre traitement s'il le juge utile.De toute façon, si vous avez de l'acné, sachez que le soleil ne fait pas vraiment partie de vos amis ! Certes, ses rayons améliorent dans un premier temps l'aspect de votre peau grâce à leur action anti-inflammatoire et antiseptique, mais il ne s'agit malheureusement que d'un effet transitoire. « Les ultraviolets et notamment les UVB, provoquent aussi un épaississement de l'épiderme, qui constitue une sorte de moyen de défense contre l'agression solaire, explique le Dr Laurence Ollivaud, dermatologue. Ce phénomène a pour conséquence l'incrustation profonde des points noirs, qui «refleuriront» de plus belle au retour des vacances. « Une perspective plutôt désagréable.

L'acné en été

Il est donc nécessaire de bien soigner une peau acnéique, notamment en période estivale. Les savons desséchants classiques (savon de Marseille) et les frictions alcoolisées sont à éviter. En fait, les produits qui dégraissent la peau entraînent une augmentation réactionnelle de la production de sébum. Au quotidien, lavez-vous le visage avec des savons surgras ou des pains dermatologiques spéciaux, la peau étant soigneusement rincée et séchée. Lors d'une exposition solaire, protégez-vous impérativement en appliquant un écran solaire non comédogène, couvrez-vous les épaules et le décolleté avec un T-shirt léger et éviter les séances de bronzage intensif.

Eczéma : du soleil sans compter

L'eczéma de contact touche plutôt des adultes, à la suite de contacts répétés avec une substance allergisante. Il se traduit soit par une peau rouge et suintante (eczéma aigu), soit par une peau épaisse, dure et avec de grands sillons, comme celle d'un éléphant (eczéma lichénifié), soit encore par une peau sèche avec des plaques blanches et rondes (dartres), sur le visage et les membres. A cela s'ajoutent des démangeaisons plus ou moins intenses entraînant un grattage qui provoque des petites écorchures et favorise la surinfection.

L'eczéma en été

Le soleil a des effets bénéfiques sur la grande majorité des eczémas. Certains allergiques aux métaux peuvent même supporter les bijoux fantaisie pendant l'été. Cependant, avant de partir en vacances, il convient de bien soigner les lésions en suivant votre traitement à base de crème aux corticoïdes, de savons antiseptiques, voire d'antibiotiques locaux.

Car une peau atteinte d'inflammation ne bronze pas et de vilaines traces blanches risquent d'apparaître après l'exposition. Mais atttention : au bord de la mer, le sable et l’eau vont avoir un effet particulièrement irritant sur la peau déjà enflammée : après chaque baignade, rincez bien votre peau sous la douche pour évoter l'effet corrosif du sel sur votre peau et n'hésitez-pas à vous vaporiser avec un spray d'eau thermale, aux effets adoucissants et apaisants.

Protégez-vous comme il se doit avec une crème solaire et, chaque soir, massez votre peau avec une crème émolliente pour éviter l'effet desséchant des journées au grand air.

Allergie au soleil : du soleil avec modération

12 à 24 heures après la première exposition au soleil, apparaissent de petites papules rouges sur les bras, les jambes, les épaules et le décolleté, tandis que le visage et les mains sont épargnés. Les lésions s'accompagnent de démangeaisons parfois importantes. Dans ce cas, utilisez une lotion apaisante, ne vous exposez pas et appliquez des laits solaires haute protection. Si cela ne suffit pas, le médecin vous prescrira un traitement antihistaminique, voire des corticoïdes locaux.

L'allergie au soleil en été

L'éruption de boutons provoquée par la lucite estivale disparaît spontanément au bout d'une quinzaine de jours, mais récidive chaque année. Exposez-vous donc progressivement, toujours bien protégée. A titre préventif vous pouvez prendre des géules solaires qui boostent la production de mélanine et atténuent les réactions de photosensibilité (à absorber quinze jours avant le départ et durant tout le temps d'exposition). Et pour celles qui souffrent de démangeaisons importantes, les antipaludéens de synthèse donnent aussi de bons résultats. Mais ils doivent impérativement être prescrits par votre dermatologue ou votre médecin.