Posséder un chat pourrait accroître le risque d'eczéma chez les enfants déjà prédisposés à développer cette maladie, d'après une étude publiée dans la revue Public Library of Science Medicine. Des analyses menées sur 379 enfants danois et 503 enfants anglais révèlent que les facteurs génétiques associés à l'eczéma pourraient rendre les enfants plus fragiles à des facteurs environnementaux tels que la présence d'un félin.La filagrine est une protéine présente dans la peau, censée agir comme une barrière contre les substances dangereuses présentes dans l'environnement.

Or, une mutation du gène de la filagrine doublerait le risque de développer un eczéma lors de la première année du bébé. Le risque serait encore plus accru lorsque les enfants touchés par cette mutation sont mis en contact avec un chat au moment de la naissance.

Pour autant, la présence d'un chat n'a aucun effet négatif chez les enfants non prédisposés à développer cette maladie de la peau, rappellent les auteurs, pour qui d'autres recherches sont nécessaires.

Au contraire, d'autres études soulignent, elles, que la présence d'un animal domestique - chien ou chat - lors de l'enfance diminue les risques d'allergies en grandissant, en développant les défenses immunitaires.