Votre bébé a la peau très sèche, se gratte, a des plaques rouges ? Vous pensez à l'eczéma mais faut-il pour autant se précipiter pour le traiter et comment ? C'est la question que se posent toutes les mamans.

Lorsque des plaques rouges apparaissent sur la peau irritée de bébé, il faut être attentif et se laisser quelques jours d'observation. Ce qui n'empêche pas d'hydrater la peau. Mais si elles résistent à la crème hydratante habituelle que vous utilisez pour les soins, il vaut mieux consulter pour s'assurer qu'il s'agit bien d'eczéma et savoir comment gérer le problème. Chez le nourrisson, l'eczéma est plus qu'un petit problème de peau car c'est vite une source de gêne et d'inconfort. Et puis un nourrisson souffrant d'eczéma aura un sommeil perturbé par les démangeaisons que lui occasionnent les plaques.

L'hydratation, c'est deux fois par jour

Hydrater la peau sèche de votre bébé deux fois par jour est indispensable pour reconstituer le film protecteur hydrolipidique. Utilisez «la méthode de la coccinelle» en mettant des points de crème sur tout son corps avant de l'étaler soigneusement afin de bien répartir la crème hydratante sur son corps. La crème s'étale mieux sur peau humide donc la sortie du bain est un moment propice. Mieux vaut toutefois espacer les bains (un jour sur deux seulement) et tapoter légèrement plutôt que frotter sa peau pour le sécher. Pensez aussi à limiter toutes sources d'irritation, d'agression de la peau: utilisez un gel sans savon pour le bain, une lessive hypoallergénique. Éliminez les lingettes, assouplissants et autres produits chimiques qui vont irriter la peau. Préférez des vêtements en coton, coupez les étiquettes qui sont une cause éventuelle d'irritation.

Les corticoïdes, c'est parfois indispensable

Si cela ne suffit pas, l'application d'une crème à base de cortisone sur les zones eczémateuses est indispensable car elle va traiter l'inflammation et calmer les démangeaisons.

Il faut absolument l'utiliser jusqu'à ce que les plaques d'eczéma aient totalement disparu. «Il ne faut pas avoir peur des corticoides, inoffensifs à cette dose et dans cette indication. Cette peur infondée est souvent responsable de l'arrêt prématuré du traitement, ce qui est bien dommage pour le confort du bébé et risque surtout de laisser l'eczéma s'étendre», explique le Dr Magali Bourrel-Bouttaz, dermatologue à Chambéry.

Et si l'eczéma revient ?

Dans ce cas, il faut s'interroger sur une perturbation de la flore digestive de votre bébé, car le système immunitaire cutané est lié à la qualité de sa flore digestive. A-t-il pris récemment un traitement antibiotique qui a perturbé sa flore ? Si oui, chaque traitement antibiotique doit être suivi par la prise de probiotiques. Si l'eczéma continue malgré ses précautions, il faut s'interroger sur une possible intolérance de votre bébé au lait de vache.