Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de voeux du président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, dans lequel il a mis en avant "l'amitié profonde" qui unit les deux pays et les deux peuples.

"Il m'est agréable de vous adresser, au nom du gouvernement et du peuple chinois, et en mon nom personnel, mes voeux les meilleurs, ainsi qu'à l'Algérie amie, son gouvernement et son peuple, à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de son indépendance nationale", lit-on dans le message. Le président chinois a rappelé que le peuple algérien "vaillant et résistant" a arraché l'indépendance et la libération nationale il y a 60 ans, "après avoir mené une lutte sans relâche, pour écrire en lettres d'or ses hauts faits et ceux du mouvement de libération nationale arabe et africain".

Le président chinois a, également, mis en avant le soutien et l'assistance apportés par le gouvernement et le peuple chinois à la Guerre de libération algérienne, traduits par "une profonde amitié née entre les deux pays et peuples durant ce combat", ajoutant que "la Chine et l'Algérie se sont toujours soutenues mutuellement, en matière de renforcement de la solidarité et la coopération entre pays émergents, outre l'échange d'aides dans le processus d'édification nationale et de développement depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, il y a 64 ans".

Ces dernières années, a poursuivi le président chinois, "les relations de partenariat stratégique global établies entre la Chine et l'Algérie se sont développées pour atteindre d'excellents niveaux, marqués par l'ancrage progressif de la confiance politique mutuelle et l'aboutissement de la coopération pratique à des résultats fructueux".

"J'accorde un grand intérêt au développement des relations entre la Chine et l'Algérie et je suis prêt à œuvrer de concert avec votre excellence à consentir davantage d'efforts pour consolider l'amitié historique et la confiance stratégique mutuelle établie entre nos deux pays, en veillant à intensifier le contact et promouvoir la coopération dans tous les domaines dans le cadre de l'édification de l'initiative de +La ceinture et la route+ au mieux des intérêts des deux pays et peuples", a souligné M. Xi Jinping. "Je présente à votre Excellence mes meilleurs voeux de santé et de prospérité et davantage de progrès et de développement à votre pays et peuple", conclut le président chinois.