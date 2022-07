Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu vendredi un appel téléphonique avec son homologue tunisien Kais Saied avec lequel il a échangé les vœux à l'occasion de l'Aïd El-Adha, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu, ce jour, un appel téléphonique avec son frère le président de la République tunisienne, Kais Saied, durant lequel ils ont échangé les vœux à l’occasion de l’avènement de l’Aïd El-Adha, et souhaité davantage de progrès et de bien-être aux deux peuples frères algérien et tunisien, priant Allah que cette fête religieuse se renouvelle dans la paix et la bénédiction'', précise le communiqué de la Présidence de la République.