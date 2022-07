Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, samedi, à l'occasion de l'Aid El Adha, ses vœux aux éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), à différents corps, ainsi qu’aux champions d'Algérie à la 19e édition des Jeux Méditerranéens d'Oran. "Joyeuse fête de l'Aïd El-Adha à tous les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), officiers, sous-officiers et soldats, particulièrement aux éléments stationnés aux frontières, puisse Allah vous garder et vous protéger", a écrit le Président Tebboune sur son compte Twitter.

Le président de la République a présenté également ses vœux les meilleurs aux éléments de la Gendarmerie nationale, de la police, de la protection civile et des douanes.

"Mes meilleurs vœux à tous les éléments des corps de la Gendarmerie nationale, de la police, de la protection civile et des douanes, à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Adha, priant Allah que cette fête religieuse se renouvelle dans la paix et la bénédiction", a encore écrit le chef de l'Etat. Par la même occasion, le Président Tebboune a présenté ses vœux au personnel médical. "A l’occasion de l’Aïd El-Adha, je présente mes vœux, les meilleurs, à nos médecins, aux paramédicaux, et à l'ensemble du personnel médical", a écrit le Président Tebboune.

Le Président de la République a aussi présenté ses vœux aux champions d'Algérie à la 19e édition des Jeux Méditerranéens d'Oran (25 juin-6 juillet). "Meilleurs vœux à nos champions méditerranéens à l'occasion de l’Aïd El-Adha...A très bientôt inchallah", a-t-il écrit.