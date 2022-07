L'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud, a relevé la volonté politique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de son homologue français, Emmanuel Macron, d'œuvrer à la consolidation des relations algéro-françaises, lors d'une cérémonie organisée, vendredi à Paris, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance de l'Algérie, indique un communiqué de l'ambassade d'Algérie en France.

A cette occasion, l'ambassadeur Mohamed-Antar Daoud a relevé dans son allocution "la volonté politique et l'engagement des deux chefs d'Etat, MM. Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, à œuvrer à la consolidation des relations algéro-françaises et à leur insuffler une dynamique nouvelle, suivant une vision rénovée, pleinement respectueuse des souverainetés et de l'équilibre des intérêts", souligne le communiqué.

Par ailleurs, le diplomate a tenu à rappeler "le sacrifice et le don de soi, consentis courageusement par les générations successives depuis la colonisation et par les dignes enfants de l'Algérie ayan t répondu à l'appel du 1er novembre 1954".

Evoquant ensuite "le très lourd passif du système colonial", l'Ambassadeur a mis en exergue "la détermination du peuple algérien qui n'a jamais cessé de porter haut l'étendard de la liberté, en dépit des moyens colossaux déployés pour étouffer tout mouvement de résistance", ajoute le communiqué de l'ambassade d'Algérie en France.

Dans ce contexte, il n' a pas manqué de souligner l'"importance accordée par l'Etat au dossier de la mémoire et l'attachement envers son capital historique, qui ne sauraient souffrir d'amnésie ou de remise en cause des souffrances, injustices et autres exactions subies par le peuple algérien", d'après le communiqué.

La cérémonie de commémoration du soixantenaire de l'indépendance de l'Algérie, célébré sous le slogan "Glorieuse Histoire et nouvelle ère", a eu lieu au pavillon Royal à Paris en présence de représentants des autorités françaises, d'élus, et députés, de membres du corps diplomatique accrédité en France, de représentants du mouvement associatif, d'amis de la révolution algérienne et d'anciens moudjahidine de la Fédération de France du FLN, précise la même source.

"Au delà de la portée historique de cette date hautement symbolique du 5 juillet, cet évènement organisé par l'ambassade d'Algérie en France a été mi s à profit pour illustrer la diversité culturelle de l'Algérie et les traditions vestimentaires et culinaires de son peuple", conclut le communiqué.