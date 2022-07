Les citoyens des wilayas de l’Est du pays ont accueilli samedi la fête de l’Aid El Adha dans une ambiance chargée de joie et de magnanimité reflétant les valeurs suprêmes de l’Islam et de cohésion sociale. Depuis les premières heures de la matinée, les citoyens se sont dirigés vers les mosquées pour accomplir la prière et assister aux deux prêches de l’Aid durant lesquels les imams ont conseillé aux fidèles de traduire dans les actes les valeurs de tolérance, de magnanimité, d’entraide et de partage véhiculés par cette fête.

A la fin de la prière, les fidèles ont regagné leurs maisons pour accomplir le rituel du sacrifice exécuté au milieu de la joie des enfants. Les félicitations de l’Aid ont été ensuite échangées par les visites aux proches ainsi que par les SMS et les messages électroniques. Beaucoup de citoyens se sont aussi rendus vers les cimetières pour se recueillir à la mémoire de leurs morts.

D’autres citoyens ont préféré se rendre dans les hôpitaux pour visiter des malades et partager avec eux la joie de l’Aid par une journée marquée par des températures plutôt fraiches. La présence sécuritaire a été intensifiée à travers les wilayas de l’Est avec la multiplication des patrouilles mobiles et piétonnes à travers les espaces publics, les cimetières et près des mosquées avec une présence renforcée sur les axes majeurs pour faciliter la fluidité du trafic. Sur le plan commercial, les commerçants réquisitionnés pour la permanence de samedi premier jour de l’Aid El Adha à travers les sept wilayas relevant de la Direction régionale du commerce et de promotion des exportations de la région de Batna ont respecté 95,53 % la permanence, a affirmé son directeur.

Mohamed Serdoune a précisé à l’APS qu’à l’exception de Constantine où le taux de suivi de la permanence a été de 81 % au matin du premier jour de l’Aid, ce taux dans les wilayas d’Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Tébessa, Khenchela et Ouled Djellal a été de 100 %. La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaouthar Krikou, présidera dans l’après-midi à l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine une cérémonie à l’occasion de l’Aid à l’intention des staffs de la compagnie Air Algérie.