Les habitants d’Oran, à l’instar des autres wilayas du pays, ont célébré, samedi, le premier jour de l’Aïd El Adha dans une ambiance empreinte de piété, de joie, de pardon et d’échange de vœux entre voisins, membres de la famille et proches. Dès la fin de la prière de l’Aïd accomplie dans les grandes mosquées et les lieux de prière des quartiers populaires et des grandes cités d’habitation, les fidèles se sont empressés à regagner leurs foyers pour perpétuer le rite du sacrifice.

Des scènes de solidarité et d’entraide entre voisins ont marqué, comme à chaque occasion, ce grand moment de fête. Durant les premières heures de la matinée, la circulation automobile était quasiment nulle dans les rues d’El Bahia, contrairement aux autres jours. Les quartiers étaient, par contre, très animés. Les hommes étaient occupés à égorger les moutons, à dépiauter les carcasses sous les regards curieux et intéressés des jeunes. Ces derniers avaient pour tâche de nettoyer les lieux et de préserver le milieu de vie, notamment en cette période de chaleur.

Comme le veut la tradition, après le déjeuner, partagé en famille, l’aprè s-midi est consacrée aux visites aux proches et aux amis. Les oranais tiennent à préserver cette tradition et ne se limitent plus à adresser leurs vœux par SMS, par les réseaux sociaux et le téléphone comme ce fut le cas de la période de confinement et la pandémie de la Covid-19.

Ce premier jour de l’Aïd a été également consacré à la visite des cimetières, comme celui d’Aïn El Beïda et des localités de la wilaya qui ont connu une grande affluence des visiteurs venus se recueillir devant les tombes de leurs parents et proches. Une tradition bien ancrée dans la société oranaise.

L’activité commerciale était normalement assurée par les boulangeries, les épiciers et les pharmacies suivant le planning des permanences établi par la direction locale du commerce. Les différents moyens de transport, comme le tramway, les bus et les taxis, ont fonctionné normalement alors que de nombreuses stations service ont assuré leurs services comme à l’accoutumée.