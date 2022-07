La célébration de l'Aïd El Adha s'est imprégnée des valeurs de la solidarité et du partage, dans les wilayas du centre, où des associations, les autorités locales, des familles et des organisations de la société civile ont veillé à apporter de la joie au sein des familles nécessiteuses.

C'est le cas à Chlef, Tizi-Ouzou et Djefla, ou des actions de solidarité ont été initiées au profit des démunis et des orphelins. Dans plusieurs localités de la wilaya de Chlef, des familles ont célébré "Aarfa", une tradition ancestrale de partage durant laquelle des enfants, font du porte-à-porte, pour collecter des dons au profit des nécessiteux.

Un repas est aussi servi à l'occasion et les dons sont équitablement partagés sur les familles à faible revenu. Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, plusieurs associations et comités de villages organisent la tradition de Thimechret ou une bête, généralement un veau, est sacrifié et sa viande partagée en parts égales est distribué à l'ensemble des familles, afin que chacun puisse fêter l'Aïd dignement et dans la joie.

Le mouvement associatif se met aussi de la partie, en collectant des dons en viande, denrées alimentaires, fruits et légumes, vêtements et jouets, lesquels sont ensuite remis aux nécessiteux. C'est le cas, entre autres, de l'association environnementale Agama de Maatkas, laquelle a distribué 35 couffins de viande et 3,5 qx de pommes de terre.

A Boumerdes et Blida, des familles se sont rassemblés pour effectuer ensemble dans leurs quartiers et cités, le sacrifice du mouton. Une tradition qui permet de resserrer les liens entre voisins et qui s'était éclipsée en raison de la pandémie de la Covid-19. Le retour de cette tradition a été observé au niveau des cités Palestine, 800 logements, Istiklal de la ville de Boumerdes. A Blida, les habitants de nombreux quartiers à l'instar de ceux de la commune de Ouled Yaich, ont tenu à faire revivre cette tradition qui rapproche les voisins et met un terme aux querelles et désaccords.

A noter que des visites aux enfants malades, a qui des jouets ont été remis, ont été également, organisées à travers les wilayas du centre, à l'instar de Djelfa. Concernant les permanences du premier jour de l'Aïd, elles ont été largement respectées ont affirmé les directions du commerce de Tizi-Ouzou, Blida et Chlef. Seul point noir au tableau en ce premier jour de l'Aid dans la wilaya de Tizi-ouzou, le manque de transport de voyageurs, notamment par bus, vers certaines destinations.