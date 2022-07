Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présenté samedi ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'Aïd El-Adha.

"Joyeuse fête de l'Aïd El-Adha à tous les Algériens d'ici et de l'étranger. Je prie Allah qu'elle se renouvelle pour notre pays et pour la nation musulmane dans la prospérité et la bénédiction", a déclaré M. Benabderrahmane.

"Cette fête a un goût particulier cette année car elle coïncide avec le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, qui incarne les valeurs de sacrifice, de fraternité et d'entraide", a précisé le Premier ministre. "En ces jours bénis, je prie Allah Tout-Puissant de protéger notre chère patrie, de préserver sa sécurité et sa stabilité et de faciliter à nos pèlerins l'accomplissement des derniers rites du hadj et leur retour auprès de leurs familles", a ajouté M. Benabderrahmane.