L'équipe égyptienne de handball, championne d'Afrique en titre, et récente médaillée d'argent aux Jeux méditerranéens Oran-2022), se présentera favorite en puissance pour sa propre succession lors de la 25e édition de la Coupe d'Afrique de handball, qu'elle organise du 11 au 18 juillet avec la participation de 13 pays dont l'Algérie.

Versée dans la poule A en compagnie du Cameroun et du Maroc, les "Pharaons" devraient, sauf énorme surprise, passer facilement, tous les tours, pour atteindre devant son public la finale et y affronter probablement la Tunisie, seul adversaire, en mesure de leur tenir tête. Lors du rendez-vous méditerranéen d'Oran, la formation égyptienne a raté d'un cheveu le sacre en tombant à la toute dernière minute, face à l'Espagne (27-28) après avoir mené au score durant la majeure partie de la finale.

Tel un rouleau compresseur, les champions d’Afrique en titre n’ont pas raté l’occasion d'infliger un sérieux avertissement à tous ses adversaires africains, dont principalement la Tunisie battue encore une fois à Oran (27-23), confirmant ainsi son succès lors de la CAN- 2020 à Tunis même sur le score (30-26). En demi-finale, l'Egypte s'est qualifiée sans douleur devant la Macédoine (34-20), prouvant ainsi sa grande supériorité. Les Tunisiens loin de leur niveau habituel, seront les seuls à pouvoir rivaliser avec l'ogre égyptien en tentant d'atteindre la finale et espérer un 11e sacre (record) devant l'Egypte et l'Algérie (7 titres chacune).

Les "Aigles de Carthage" qui font partie du groupe C avec le Cap Vert et le Nigeria, ont pris la 5e place lors du rendez-vous d'Oran en battant l'Algérie en match de classement (39-35 a.prol). Au Caire, la Tunisie sera privée de deux joueurs de base à savoir, Marouène Chouiref et Oussama Hosni, écarté définitivement de la sélection nationale par leur fédération pour des raisons disciplinaires.

L'Algérie, qui vient de renouer avec la compétition après une longue période d'inactivité en raison de la pandémie du Covid-19, jouera tout comme la Tunisie en outsider. Les "Verts" classés 6emes à Oran, devraient sauf surprise prendre la mesure de la Guinée et du Gabon au niveau du groupe B, et se qualifier pour les quarts de la compétition.

En Egypte, le coach national, Rabah Gharbi sera privé pour blessure, d'Ayoub Abdi et probablement de Berkous Messaoud. Classés sur la 3e marche du podium, lors de l'édition-2020 de Tunis, en battant l'Angola (32-27), l'Algérie pourrait se qualifier pour le Mondial-2023 en Pologne et Suède, pour lequel cinq places sont réservées pour le continent africain.

L'Angola, le Cap Vert et le Maroc, sont susceptibles de décrocher une qualification mondiale, en compagnie du "trio irremplaçable" en l'occurrence, l"Egypte, la Tunisie et l'Algérie, les seules à avoir été sacrées du titre continental depuis sa première édition en 1974 en Tunisie.

Composition des groupes de la 25e Coupe d'Afrique des nations (Seniors-Hommes) prévue du 11au 18 juillet 2022 en Egypte:

Groupe A: Egypte, Maroc, Cameroun

Groupe B: Algérie, Gabon, Guinée

Groupe C:Tunisie, Cap Vert, Nigeria

Groupe D: Angola, Congo, Sénégal, Zambie.