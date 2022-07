Tartre, caries, maladies des gencives et autres problèmes parodontaux : les conséquences de la plaque dentaire sont sérieuses. Faisons le point sur ce que risquent vos dents et sur les réflexes à avoir pour l'éliminer.

Qu'est-ce que c'est ?

La plaque dentaire, aussi appelée plaque bactérienne, est une substance blanchâtre et pâteuse qui se dépose sur les dents après les repas et suite à chaque prise alimentaire. Les bactéries se multiplient constamment dans la bouche, la plaque dentaire est donc un problème universel : vous aussi, vous êtes concerné !

Comment se forme la plaque dentaire ?

Composée principalement de protéines salivaires, de bactéries, de toxines et de résidus alimentaires, la plaque dentaire se forme de manière continue. Les bactéries, nourries par le sucre et la salive, prolifèrent en effet jour après jour et produisent des acides néfastes pour les dents. Si elle n’est pas enlevée quotidiennement, la plaque dentaire va également s’épaissir et se transformer en tartre.

Qu'est-ce que je risque ?

Il est important d’enlever la plaque dentaire au fur et à mesure de sa formation. Celle-ci produit en effet des acides qui attaquent les dents et les gencives. Ces acides agissent sur l’émail des dents, irritent les gencives et sont responsables de la plupart des caries dentaires et des maladies parodontales.

De plus, si la plaque dentaire n’est pas ôtée quotidiennement, elle va se rigidifier (par un phénomène de calcification) et se transformer en tartre. Le brossage des dents devient alors inefficace et ne permet pas de la faire disparaître. Il est nécessaire d’effectuer un détartrage complet pour en venir à bout.

Comment s'en débarrasser efficacement ?

Pour éliminer efficacement la plaque dentaire, il est important de suivre certaines règles d’hygiène au quotidien :

- Se brosser les dents soigneusement après chaque prise alimentaire (durant 3 minutes au moins et au minimum 2 fois par jour). Ce brossage doit être effectué en allant de la gencive vers la dent et par mouvements rotatifs. La plaque dentaire se dépose en effet sur la surface des dents mais également sur les gencives.

- Utiliser du fil dentaire et des brossettes pour compléter le brossage et nettoyer efficacement les endroits que la brosse à dents ne peut pas atteindre.

- Limitez votre consommation d’aliments sucrés (bonbons, sodas, pâtisseries, gâteaux…).

Pour vous assurer de l’efficacité de votre brossage, passez votre langue sur la surface de vos dents : celles-ci doivent être parfaitement lisses. Vous pouvez également vous aider d’un révélateur de plaque, qui grâce à une coloration temporaire, vous permettra de visualiser aisément la plaque dentaire persistante. Vous pourrez alors peaufiner votre brossage en nettoyant scrupuleusement les zones négligées.

Sachez enfin qu’il est nécessaire de vous rendre une fois par an chez votre dentiste pour une visite de contrôle. Si besoin, celui-ci effectuera au passage un détartrage qui permettra de débarrasser vos dents de toute trace de plaque dentaire et de tartre afin de recréer dans votre bouche un environnement sain.