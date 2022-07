Huit mois après avoir créé une grosse « bourde » avec la sélection algérienne de football d’où il a été écarté par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, l'attaquant international algérien de l'OGC Nice, Andy Delort, a annoncé vendredi dernier qu’il sera « bientôt de retour chez les Verts ».

En effet, le nom de Delort ne figurait plus dans la liste de Djamel Belmadi avec les internationaux algériens appelés à affronter le Niger dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022.

Cela s’est passé durant cette année où le joueur en question ne fait plus partie de la sélection algérienne à quelques mois de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) - en janvier et février dernier au Cameroun - qui a provoqué la polémique en Algérie. Le nouvel attaquant de Nice est un cadre de la sélection et a toujours clamé son amour pour le maillot des Fennecs. Mais, il a tout gâché avec les verts à ce moment à lui qui avait alors annoncé qu’il met sa carrière internationale avec les Verts pour une année afin de se consacrer à son club.

Jamais un joueur Algérien ne s’est comporté de la sorte avec la sélection nationale en privilégiant son club au détriment de son équipe nationale où il fait partie des joueurs « cadres » de la sélection drivée par Djamel Belmadi.

Ce geste a été très mal apprécié par tous les algériens et cela s’explique par le fait que c’est la première fois qu’un joueur convoqué en sélection algérienne refuse de venir, surtout en faisant un choix d’un club au lieu de l’ »Equipe nationale » de son pays.

A ce moment-là, tous les algériens étaient unanimes d’abord à condamner ce geste « inédit » de Delort et d’autre part en estimant qu’il ne ferait plus jamais partie de la sélection dirigée par Djamel Belmadi.

Surtout que la réaction du coach des Verts a été très dur pour quelqu’un qui refuse de porter le maillot de son pays !

Dans sa première conférence de presse, après ce geste de Delort, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a avoué qu’ »Il y a un petit mois, j’ai reçu une information d’acteurs du football qu’au moment de sa signature à Nice, Delort aurait signé un document comme quoi il n’irait pas à la CAN, raconte Belmadi. Ça m’a ébranlé mais je me disais wait and see. » .

Et le sélectionneur national poursuit en ajoutant ; à ce moment-là : « Il y a 4-5 jours, le joueur m’envoie un message en me disant, je le cite, qu’en accord avec son club, il privilégie son club parce qu’il veut réussir ce challenge et que pour cela il devait mettre l’équipe nationale entre parenthèses, mais uniquement pendant un an, donc évidemment pas de CAN, a déploré Belmadi avant de conclure « Donc ce qui m’avait été dit un mois plus tôt a été confirmé par le joueur lui-même. ».

« Il était dans cette liste (contre le Niger) comme dans toutes les listes depuis qu’il est Algérien, poursuit le coach des verts. De facto, il n’est plus sélectionnable. Peut-être dans un an, peut-être avec quelqu’un d’autre, je n’en sais rien. Les choses sont évidentes pour moi en tout cas. On a eu une discussion, ce genre de choses ne s’envoie pas par message et je lui ai signalé. Je ne vous dirai pas tout le contenu, cela a été très houleux, ça ne sert à rien de tout déballer sur la place publique. Je lui ai dit que ce n’est pas comme ça qu’on fait : « tu as affaire à une nation, un pays qui t’a ouvert les bras ». Je l’ai blâmé lui et son club. »

Ceci bien rappelé, il faut revenir à la réalité d’aujourd’hui, où on remarque, selon les dires de Delort que « tout est rentré dans l’ordre » et donc, on devrait voir son nom dans la prochaine liste de Belmadi pour les deux prochains matchs des Verts en septembre prochain pour le compte des qualifications de la CAN 2023. A rappeler, au passage, que Delort s'est distingué lors de sa première saison avec Nice, en inscrivant 18 buts, toutes compétitions confondues, et délivrant 2 passes décisives.

Enfin, Delort devrait signer son grand retour chez les " Verts" en septembre prochain, à l'occasion de la double confrontation face au Niger, dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 en Côte d’Ivoire.