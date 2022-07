Dès son élection à la présidence de la Fédération algérienne de football (FAF), jeudi dernier, le président Abdelouaheb Zefizef Djahid a appelé la famille du football à s'unir autour de son programme pour donner une nouvelle impulsion au sport roi en Algérie.

« Mon programme que je vous ai présenté c'est le votre aussi. C'est avec vous tous que je pourrai le réaliser. Je suis fédérateur », sont les premiers mots du président Zefizef juste après son intronisation à la tête de l’instance fédérale algérienne de football.

A l’issue du scrutin de jeudi dernier, le nouveau président de l'instance fédérale, Zefizef, a obtenu 52 voix contre 34 voix pour l'autre candidat, l'ancien international Abdelhakim Serrar, tandis que cinq bulletins sont considérés nuls.

« Aujourd'hui le fair-play était total et l'éthique a été respectée », a ajouté le nouveau président de la FAF.

Zefizef succède ainsi à Charaf- Eddine Amara qui avait annoncé sa démission le jeudi 31 mars dernier, deux jours après l'élimination de l'équipe nationale en match barrage de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre), au terme de sa double confrontation face au Cameroun.

En effet, on se rappelle bien qu’à l’issue de la double élimination de la sélection algérienne de football face au Cameroun pour les qualifications de la coupe du monde 2022, le président de la Faf, Charaf Eddine Amara a démissionné de la présidence de l’instance fédérale algérienne.

Il revient, par la suite sur celle-ci, pour assurer la présidence de l’assemblée générale ordinaire où il a présenté ses bilans moral et financier avant d’annonce sa démission officielle.

Devant cet état de faite, c’est le vice-président de la Faf, Maouche qui assure l’intérim de la présidence de la FAF. Puis, c’est finalement l’installation des commissions concernées par les nouvelles élections dont celle du président de la ligue nationale amateur de football, Ali Malek pour assurer la présidence de la commission électorale de la FAF.

Il y a lieu de noter qu’initialement, il devait y avoir quatre candidats à la présidence de la

FAF, mais il se trouve que seuls Serar et Zefizef avaient présenté des dossiers complets, qui ont été validés par la commission des candidatures.

Les deux autres prétendants, Mansour Beldjoudi et Yahia Belaïd, avaient présenté des dossiers qui ne comportaient pas de listes de membres, d'où le rejet de leur candidatures.

La liste de Serrar comporte Lakhdar Belloumi, Mabrouk Herrada, El Djoudi Aouchiche, Othmane Ahbane, Rafik Cherak, Ahmed Kherchi, Mohamed Harid, Hamlil Mamoun, Nacer Khedim, Elyès Djendi et Mme Yamili Berkani comme membre féminin.

De son côté, Zefizef a étoffé sa liste avec Mohamed Maouche, Mohamed Ghouti, Azeddine Arab, Houssam-Eddine Harkat, Hakim Meddane, Azeddine Bennacer, Djilali Aïdet, Djamel Merbout, Abdelhafid Fergani, et Mme Nassiba Laghouati comme membre féminin.

Côté suppléants, Serrar avait choisi El Hadi Amrane, Houssam Berkat, Youcef Azzouz, Reggadi Redouane et Abdelkader lalem, alors que Zefizef a jeté son dévolu sur Imad Amissi, Abdelhak Khabouz, Touati Derdour, Khalifa Mazeroua et Imad Khedis.

Et c’est donc jeudi dernier que cette opération élection du nouveau président s’est déroulée au stade du juillet avec deux candidats en lice : d’une part Abdelouaheb Djahid Zefizef, le membre du Bureau fédéral de la Faf et manager général de la séleciton nationale, et d’autre part, le président de l’ES Sétif, Abdelhakim Serrar. Et à l’issue du scrutin, le nom de Abdelouaheb Djahid Zefizef est donc apparu en tête de classement. Zefizef a comptabilisé 52 voix en sa faveur, contre 34 en faveur de son concurrent Serrar.

Parcours : Qui est Abdelouaheb Djahid Zefizef ?

Bien qu’il ait occupé plusieurs postes au sein de la FAF, dont le dernier en date fut manager général des Verts. Sachant qu’il a succédé à Amine Labdi en janvier dernier suite à son départ. Zefizef a déjà occupé des postes clés au sein du gouvernement algérien. Il faisait même partie des membres du ministère de l’Agriculture avant de s’orienter vers le monde du ballon rond.

Bien qu’il ait côtoyé Charaf-Eddine Amara lors de son mandat, l’actuel président a déjà travaillé avec Zetchi. Il a même occupé plusieurs postes, dont celui de vice-président de la FAF, qu’il a quitté en 2018. En sus, du temps de Raouraoua, Zefizef avait accompagné les Verts durant la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil. En sa qualité de membre fédéral.

La Fédération algérienne de football a bien publié un résumé du parcrout du nouveau président de la FAF avec une biographie bien riche.

Compétences de gestionnaire

La FAF écrit que « Pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Djahid Abdelwahab Zefizef est un cadre supérieur de l’Etat où il occupe depuis 2017 à ce jour le poste de Président Directeur Général du Groupe des Industries Agro-Alimentaires et Logistique (AGROLOG) qui regroupe plusieurs entreprises, dont celles de l’aviculture, la production des viandes rouges, la valorisation des produits agricoles, la participation à la régulation des produits de large consommation. ».

La même source rappelle que « Le jeune Djahid avait décroché son baccalauréat scientifique en 1978 avant d’entreprendre des études supérieures en sciences commerciales puis d’accomplir son service militaire entre 1986 et 1988 où il était officier de réserve au 4ème GGF, a niveau de la 6ème région militaire.

Le nouveau président de la FAF a suivi durant toute sa carrière plusieurs formations de courtes durées dans le cadre de la restructuration industrielle, notamment la privatisation des entreprises.

Sur le plan professionnel, Zefizef a débuté en 1988 où il occupa le poste de chef de département approvisionnement à l’Office régional des viandes de l’Est (ORVE).

En 1998, il est chargé de mission au niveau du Holding Agro-alimentaire Divers et devient membre du Directoire du Groupe Avicole de l’Est (ORAVIE).

Entre 2000 et 2003, il est désigné à la tête du Directoire du groupe Avicole Centre (ORAC) puis l’année d’après Président du Directoire du groupe SOTRACOV jusqu’à 2010. L’année d’après, il devient Président Directeur Général de l’EP FRIGOMEDIT, issue de la restructuration du groupe SOTRACOV.

Cette entreprise a pour missions, entre autres, de réguler le marché des produits de large consommation et la valorisation des produits agricoles ; mais également l’approvisionnement des institutions et collectivités publiques en produits alimentaires, notamment le Ministère de la défense nationale (MDN) et la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans le cadre de sa carrière dans le secteur des capitaux marchands de l’Etat, Djahid Zefizef a occupé plusieurs postes de responsabilités tels qu’administrateur (Groupe SMIDE, ex-ERIAD), DICOPA, AGRODIV, ou bien Président du Conseil d’administration de la société algéro-serbe du froid SALSEF et de CETRADE.

De ses fonctions dans le football

Dans le domaine du football, le candidat Zefizef a été membre du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football de 2006 à 2009, où il présida la Commission de l’Ethique et responsable de l’équipe nationale A. Durant le mandat 2013 – 2017, toujours sous la présidence de Mohamed Raouraoua, il est cette fois vice-président de la FAF, président de la commission finances et responsable de l’équipe nationale A.

Compte-tenu de ses compétences, ses connaissances et sa maîtrise du management, il a été désigné Chef de la délégation algérienne lors des Coupes du Monde de 2010 en Afrique du Sud et de 2014 au Brésil.

Il l’a été aussi pour les CAN de 2010 en Angola et 2015 en Guinée Equatoriale.

Enfin, Zefizef occupera le poste de vice-président de la Commission d’audit de la Confédération africaine de football.

En 2017, il est membre du Bureau fédéral sous la présidence de M. Kheireddine Zetchi, avant de se retirer en 2018 en raison de la fonction supérieure de P-DG du groupe AGROLOG.

En janvier 2022, il est sollicité de nouveau pour être le manager général de l’équipe nationale A, notamment lors des dates FIFA de mars et juin 2022.

Les présidents de la FAF depuis 1962

Les présidents de la Fédération algérienne de football (FAF) depuis la création de l'instance fédérale le 21 octobre 1962 jusqu'à l'élection de Zefizef Djahid jeudi, lors de l'assemblée générale élective tenue au centre de Conférence du stade 5 juillet (Alger). Le premier président de la Fédération algérienne de football fut le Dr Mohand Maouche, lors de la création de la FAF. Ancien joueur du MC Alger, il sera reconduit à son poste en 1966 pour un deuxième mandat.

Liste des présidents depuis l’Indépendance du pays :

Maouche Mohand : d’octobre 1962 à octobre 1969.

Benaouniche Mustapha: d’octobre 1969 à juillet 1973

Benadouda Amar: de juillet 1973 à mai 1975

Abdennour Bekka: d’août 1975 à janvier 1978

Lacarne Belaïd: de septembre 1987 à octobre 1988

Kezzal Omar: de juillet 1989 à novembre 1992 et d’avril 2000 à août 2001

Aissaoui Mouldi: de septembre 1993 à juillet 1994

Harraïgue Rachid: de juillet 1994 à janvier 1995

Laïb Mohamed: d’août 1996 à décembre 1996

Diabi Mohamed: de novembre 1997 à juin 1999

Raouraoua Mohamed: de novembre 2001 à janvier 2006, de février 2009 à février 2013 et de mars 2013 à février 2017

Haddadj Hamid: de janvier 2006 à février 2009

Zetchi Kheïreddine : du 20 mars 2017 à mars 2021

Charaf-Eddine Amara : du 15 avril 2021 à mars 2022.

Zefizef Djahid : 7 juillet 2022.