L'inflation en Inde devrait diminuer progressivement au cours du second semestre de l'exercice 2022-2023, a déclaré samedi, le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das.

S'exprimant lors d'un conclave économique, organisé par l'Institute of Economic Growth de New Delhi, le responsable indien a déclaré que "les perspectives d'approvisionnement semblaient favorables" et plusieurs indicateurs à haute fréquence font état de la résilience de la reprise au premier trimestre (avril-juin) et que l'inflation pourrait diminuer progressivement au second semestre 2022-23.

Retraçant l'historique de l'inflation en Inde, M. Das a déclaré qu'au début de 2022, l'inflation devrait se modérer de manière significative pour atteindre le taux cible de 4% d'ici le troisième trimestre de l'exercice 23, avec un taux d'inflation moyen projeté de 4,5% pour 2022-23.

"Cette évaluation était basée sur une normalisation anticipée des chaînes d'approvisionnement, le recul progressif des infections à Covid-19 et une mousson normale", il a dit. En raison de la guerre russo-ukrainienne depuis février dernier, les prix mondiaux du pétrole ainsi que d'autres premières matières ont connu une forte flambée. "Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint un sommet historique en mars et leurs effets se sont fait sentir sur l'huile comestible, le coût des aliments pour animaux et les prix intérieurs du blé.

La baisse de production de blé due à une vague de chaleur sans précédent a mis de nouvelles pressions sur les prix du blé. également aggravé par l'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique dus à la guerre et aux sanctions", a expliqué M. Das.

Selon lui, l'objectif de RBI est de sauvegarder l'économie et de préserver la stabilité financière. Selon des analystes, l'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) devrait toucher 6,3 % en moyenne au cours de l'exercice en cours. Compte tenu de cela, la RBI devrait relever le taux directeur des prises en pension de 75 à 100 points de base (pb) supplémentaires, portant la hausse cumulée des taux pour l'année à 115-140 pb.