L'inflation en Chine a augmenté en juin, selon des données officielles publiées samedi, en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires.

En juin, l'indice CPI ("Consumer Price Index") - mesurant l'inflation dans le commerce de détail - a augmenté de 2,5% en glissement annuel, conformément aux attentes des analystes. Il a baissé de 0,2 % par rapport à mai en raison d'une baisse des prix de la plupart des aliments.

Les prix des fruits et légumes frais, des oeufs et des fruits de mer ont diminué, grâce à "une offre accrue et à l'amélioration de la logistique", a expliqué Dong Lijuan, du Bureau national des statistiques (NBS) dans un communiqué.