Le Premier ministre portugais Antonio Costa a annoncé samedi que le gouvernement avait dépensé 1,682 milliard d'euros cette année dans des mesures visant à contenir l'inflation.

Selon le chef du gouvernement, l'argent a été utilisé pour "des mesures fiscales faites pour contrôler la hausse des prix et un soutien visant à contenir les coûts de production", ainsi que pour des mesures destinées à aider "les familles les plus vulnérables et les activités économiques les plus dépendantes de l'énergie".

S'exprimant lors de la réunion nationale du Parti socialiste, qui s'est déroulée dans la ville d'Aveiro, sur la côte nord du Portugal, M. Costa a expliqué qu'il était nécessaire de consacrer ce montant car l'inflation a atteint des niveaux "jamais connus dans cette génération".

Notant aussi que les mesures fiscales adoptées par le gouvernement pour le secteur de l'énergie ont réduit la charge fiscale sur le carburant de 18 points de pourcentage, il a ajouté que "si ces mesures n'avaient pas été adoptées, dans un réservoir de 50 litres de diesel, chaque Portugais paierait 14 euros de plus que ce qu'il paie et, dans un réservoir de 50 litres d'essence, chaque Portugais paierait 16 euros de plus".

Il a également déclaré que 120 millions d'euros avaient été dépensés uniquement pour maintenir les prix des produits alimentaires de base pour plus d'un million de familles portugaises parmi les plus vulnérables. "Comme pour la pandémie, nous avons ici un défi à l'échelle mondiale que nous devons être capables d'affronter et de gérer", a conclu le Premier ministre portugais.