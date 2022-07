L'amiral Shahram Irani, commandant de la marine iranienne, a annoncé samedi lors d'une cérémonie spéciale que le destroyer Damavand, de construction nationale, rejoindrait bientôt la flotte du Nord, a rapporté l'agence de presse semi-officielle Fars.

Selon l'amiral Irani, qui s'est exprimé en marge de l'exercice "Sécurité Durable 1401", des manœuvres navales annuelles de deux jours en mer Caspienne qui ont commencé vendredi, cette décision contribuera à maintenir l'intégrité territoriale du pays dans la région de la mer Caspienne et portera un coup aux illusions des ennemis sur les capacités de défense de l'Iran.

Le destroyer Damavand utilise les équipements les plus modernes et a été entièrement construit par des experts nationaux, a-t-il ajouté, soulignant que l'Iran a atteint le plus haut niveau de technologie navale dans la région de la mer Caspienne et est capable de construire des destroyers.